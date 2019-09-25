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南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投大飯店的地理位置極佳，過去陸客大舉來訪時，由於就位在南投縣政府旁，曾經走過了好一段黃金歲月，員工表示，「前幾年一天就有十多輛遊覽車入住，房間天天客滿。」如今陸客不再，國旅遊客不來，一天連一台遊覽車都沒有。

飯店業者指出，陸客來台人數跌落谷底，前幾年以做大陸團客為主的經營策略必須調整，除將81間客房翻修後將減為54間房，並將二樓改裝成為高檔的婚宴會館，日前郭台銘來南投拜訪爭取支持時，臨時選定南投大飯店做為回請的餐廳，當時席開12桌，一桌6000元的菜色，已是最近少見接到的「大單」，但平時還是等不到客人。

而一樓的餐廳，原本是做為住客的早餐餐廳，但午晚餐欠缺客源下，原本有意開設小火鍋，但本月開始拉麵產品，亟思以新產品樣貌能夠吸引民眾的注意，而超霸氣的肋排拉麵，走以量取勝路線，講究湯頭及拉麵的口感，希望在觀光業跌落了谷底之時，能夠面對衝擊，走複合式餐廳的路線，打開飯店的另類收入來源。

主廚表示，拉麵最重視湯頭外，包括少見的戰斧豬排、肋排及龍蝦等高級食材，都是透過供應商取得限量食材，是一般拉麵店所沒有的品項，而一碗隱藏版的拉麵，不但使用澎湖大號小卷外，更加上干貝、牡丹蝦，是不少食客的指定最愛。

南投大飯店賣起拉麵創造另類收入，霸氣拉麵的肋排比人臉還大。記者黑中亮／攝影
南投大飯店賣起拉麵創造另類收入，霸氣拉麵的肋排比人臉還大。記者黑中亮／攝影
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南投大飯店賣起拉麵創造另類收入，隱藏版拉麵的海鮮食材，比一般拉麵走高級不貴路線。...
南投大飯店賣起拉麵創造另類收入，隱藏版拉麵的海鮮食材，比一般拉麵走高級不貴路線。記者黑中亮／攝影
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面對陸客不來，南投大飯店住房率不見好轉，業者只好賣起拉麵創造另類收入。記者黑中亮...
面對陸客不來，南投大飯店住房率不見好轉，業者只好賣起拉麵創造另類收入。記者黑中亮／攝影
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拉麵陸客遊覽車

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