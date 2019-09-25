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台中市議會議員出國考察 質詢縮短天數

2019-09-25 13:46聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會本次定期大會10月9日開議，今天由議長張清照主持召開程序委員會。會中民進議員認為專案報告太少，兩黨只能提7案，如同「打假球」另因議在會期中將到日本考察，決定縮短總質詢天數但增加質詢人數，綠營議員說「70天的會期，市長只到14天會不會太少了！」

程序委員會藍綠雙方爭報重點在於要市府提出專案報告，藍綠都不斷增加，議長張清照認為國民兩 黨各提7個報告，多的部分可以改書面。民進黨議員曾朝榮則認為，每位議員有權利提專案報告，應予尊重，隨意改書面不妥。蔡耀頡指出，該提的專案報告不能提，還要改書面，讓人感覺議會「打假球！」

國民黨議員楊正中與李中則要求增加各局處前瞻計畫去年與今年的比較、花博門票決算、台中捷運決算等，曾朝榮則提捷運藍線延伸、綠捷延伸大坑的專案報告。張清照表示，兩黨各提7案報告加上超黨派、無黨各提4案，他表示，如果有需要可再加開臨時會。

民進黨議員陳淑華則表示，目前議會採取委員會制，但每次委員會的結論都在大會被抹殺，她希望議會可確立制度。副召林汝洲建議由各黨團協商，作成決定就遵守。

會中研議專案報告討論時間加長，又涉及議員到日本鳥取考察，議員陳政顯建議縮短總質詢天數，33天的總質詢變成7天，增加議員質詢人數，陳淑華則認為，如此一來市長盧秀燕在70天會期僅出席14天，她認為太少了！但全案照陳政顯建議通過。

台中市議會今召開定期會程序委員會。記者陳秋雲／攝影
台中市議會今召開定期會程序委員會。記者陳秋雲／攝影
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台中市議會今召開定期會程序委員會。記者陳秋雲／攝影
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考察民進黨

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