中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



在中台禪寺住持見燈和尚率108位法師主持法會，以及3千餘在家居士誦經護持下，台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。

呂國震本月3日去世，享耆壽98歲。在呂家的追憶文中寫道，呂國震13歲時即獨自負笈東瀛，偷偷帶著父親的西裝外套到基隆搭船赴日。在日求學期間為人送報、送牛奶，獨力完成初中至大學學業。

學成返台後曾就職於台中州廳稅務局，後進入中區合作社任總經理，不但讓財務狀況嚴峻的合作社轉虧為盈，還興建位於中山公園對面的台中市第一棟大型建築合作大樓，以及合作新村、合作二、三、四、五村及互助新村等集合住宅。位於東海大學對面的全省第一座示範花園公墓園區也由其創建。

呂國震後來又創設了第七信用合作社，並成為全國157家信用合作社裡經營績效的第1名，1997年奉准改制為第七商業銀行，獲得全國第一家由信用合作社改制為商業銀行的殊榮。

除了在事業上的用心經營，呂國震對社會公益也引為職志，與呂崇民共同相繼成立群園基金會和群園關懷協會關懷弱勢青少年，提供助學金和生活補助，多年來對於許多失怙的學子和弱勢族群助益良多。

呂崇民跟隨中台禪寺開山祖師惟覺老和尚學佛30餘年，布施籌建10餘精舍，學佛甚篤。各精舍信眾感念呂國震對社會的貢獻，上午紛派代表參與「佛力超薦呂國震居士法會」人數達3千餘人。