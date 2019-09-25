親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一起讀釋憲聲請：光碟重製加重其刑為何荒謬？

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34聯合報 記者黃寅╱即時報導

在中台禪寺住持見燈和尚率108位法師主持法會，以及3千餘在家居士誦經護持下，台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。

呂國震本月3日去世，享耆壽98歲。在呂家的追憶文中寫道，呂國震13歲時即獨自負笈東瀛，偷偷帶著父親的西裝外套到基隆搭船赴日。在日求學期間為人送報、送牛奶，獨力完成初中至大學學業。

學成返台後曾就職於台中州廳稅務局，後進入中區合作社任總經理，不但讓財務狀況嚴峻的合作社轉虧為盈，還興建位於中山公園對面的台中市第一棟大型建築合作大樓，以及合作新村、合作二、三、四、五村及互助新村等集合住宅。位於東海大學對面的全省第一座示範花園公墓園區也由其創建。

呂國震後來又創設了第七信用合作社，並成為全國157家信用合作社裡經營績效的第1名，1997年奉准改制為第七商業銀行，獲得全國第一家由信用合作社改制為商業銀行的殊榮。

除了在事業上的用心經營，呂國震對社會公益也引為職志，與呂崇民共同相繼成立群園基金會和群園關懷協會關懷弱勢青少年，提供助學金和生活補助，多年來對於許多失怙的學子和弱勢族群助益良多。

呂崇民跟隨中台禪寺開山祖師惟覺老和尚學佛30餘年，布施籌建10餘精舍，學佛甚篤。各精舍信眾感念呂國震對社會的貢獻，上午紛派代表參與「佛力超薦呂國震居士法會」人數達3千餘人。

呂崇民以父親已皈依佛門，為父親辦理的後事一切遵循佛制，不僅不發訃文、不舉行公祭，也拋開社會的虛浮排場，一切清淨簡約，返璞歸真。不但引導了社會善良之風，也是送給已逝父親最佳的回報。

台中市群園事業機構董事長呂崇民（左）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂...
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左前）上午帶領家族成員以清淨簡約的送父親呂國震走...
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左前）上午帶領家族成員以清淨簡約的送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後...
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走...
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程，法會現場僅有中台禪寺住持見燈和尚一塊牌扁。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂...
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走...
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左前）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親...
台中市群園事業機構董事長呂崇民（左前）上午帶領家族成員以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後...
台中市群園事業機構董事長呂崇民上午以清淨簡約的佛教法會送父親呂國震走完人生的最後一程。記者黃寅／攝影
分享

信用和尚台中市

相關新聞

環山部落渡南湖溪僅用簡易流籠 市府評估建吊橋

2019-09-25 13:05

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

東北季風來臨 張麗善視察麥寮出海口

2019-09-25 11:27

痛風系美食上桌！入秋大啖肥美蟹料理

2019-09-25 10:28

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

南投喊窮 大馬璘遺址園區徵求認養

2019-09-24 23:54

看問題／掌握空汙指紋 方能對症下藥

2019-09-24 23:32

台中議會駁6都最涼 議長：會議重在效率

2019-09-24 23:32

台中空汙季 烏賊機車查到就罰1200元

2019-09-24 23:29

埔里良善、籃城社區 攤車店鋪「開」賣

2019-09-24 23:21

花2億改造300米 葫蘆墩圳工程被嫌貴

2019-09-24 23:15

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台中進入空污季 環保局大作戰

2019-09-24 17:19

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

電影「海霧─驚濤駭浪」鎮瀾宫開鏡 演員和標哥同框

2019-09-24 14:26

空汙季來襲！台中攔檢烏賊機車 不合格就開罰

2019-09-24 11:37

空汙季來了！台中鎖定中火、中龍加強稽查

2019-09-24 11:36

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

呂崇民父呂國震法會 中台禪寺住持明率108位法師進行

2019-09-24 15:51

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

中央對高雄治安大小眼？葉毓蘭：誰給韓市長錯誤訊息？

2019-09-24 16:02

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top