盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天出席烏日綜合社會福利館開工動土典禮，祈求工程順利。盧秀燕說，為了烏日迅速繁榮發展，她停掉了台中肉品市場遷建烏日，要易地而建。「托幼倍增」是她重要政策之一，她上任8個多月，她以1個月開工1處幼託設施機構的速度，積極開工，她要做一個開工市長，不斷的開工，不斷的建設， 富強台中市，打造台中成為「富市台中、新好生活」。

盧秀燕說，烏日定位為台中最有發展潛力地區，為了烏日迅速繁榮發展，她停掉了「台中肉品市場遷建案」。她認為，台中肉品市場遷建案 落腳烏日不合適，未來烏日要繁榮工、商、農、住，因此她大膽決策「台中肉品市場遷建案」要易地而建。

盧秀燕指出，烏日綜合社會福利館也是烏日重大建設，預計後年初開館營運，一樓設置大型托嬰中心，提供50名嬰幼兒托育服務，以及兒童發展社區資源中心，提供兒童發展篩檢、早療等服務；二樓設有親子館，三樓設有婦女福利服務中心及新住民服務中心。

「烏日綜合社會福利館」是烏日第一座、台中第二座綜合社福大樓，在前市府時期獲中央前瞻補助近5797萬元，歷經2次招標皆流標，補助款被行政院收回。新市府上任後，積極向中央爭取恢復補助，終於起死回生，今天開工，將整合公托、親子館，提供新住民家庭、婦女福利及兒童發展社區資源等多元服務，預計明年底完工。