東北季風來臨 張麗善視察麥寮出海口

2019-09-25 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



東北季風季節已來臨，雲林縣長張麗善與第四河川局長李友平今天到濁水溪揚塵最主要來源地區麥寮出海口了解相關防治工法進度，她籲請四河局加速完成抽水井搭配水線工法，以及各區水覆蓋綠覆蓋作業，也請台電公司加速電力供應，以達到出海口200公頃大沙洲，及濁水溪整體揚塵的治理效果。

張麗善說，去年透過各單位及大家努力下，揚塵事件日由106年的59天次減少至107年的50天次，整體改善率達15%。而今年四河局針對麥寮出海口的主要揚塵來源，分別制定抽水井搭配水線與綠化搭配灑水系統來進行治理。

目前綠化搭配灑水系統已經完成，但抽水井搭配水線略有落後，不過透過各單位緊急應變的配合啟動，在上周幾天的揚塵日，揚塵狀況整體來說還是較去年度略有改善。

張麗善表示，上半年縣府也向環保署爭取到補助1150萬元在麥寮鄉、崙背鄉及二崙鄉三鄉鎮22所國小，裝設新風換氣系統，希望中央加速核定另外提出第二階段五鄉鎮42間學校、437間教室，設置2185新風換氣系統的申請案，守護濁水溪沿岸學童的健康。

張縣長麗善表示，今年統計至9月24日有10天次揚塵事件日，比107年度同期減少了7天，還是希望四河局及台電，可以加速完成出海口抽水井及水線佈線作業及供電，同時加速濁水溪各區段「綠覆蓋」和「水覆蓋」工法進行。