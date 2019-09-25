影／烏日社福大樓動工 盧秀燕 : 我要當一位開工市長

2019-09-25 11:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天上午出席在出席烏日綜合社會福利館開工動土典禮，烏日綜合社會福利館是烏日第一座、台中第二座綜合社福大樓，在前市府時期獲中央前瞻補助近5,797萬元，隨後歷經2次流標，補助遭中央收回。新市府上任後，積極向中央爭取恢復補助，終於起死回生，今(25)日開工，將整合公托、親子館，提供新住民家庭、婦女福利及兒童發展社區資源等多元服務，預計明年底完工。