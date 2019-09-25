不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣員林市「品果吧」七年級生老闆張哲嘉與弟弟張哲瑞創業，賣新鮮現打果汁邁入第5年，曾因大環境變化流失客源受挫，資金瞬間淘空，但他們仍堅持初衷，透過與出版社異業結合，吸引更多人喜歡上喝果汁。張哲嘉說，他認為水果是最接近土地的東西，「但我不是只想賣果汁，我想要經營人和社群。」

36歲張哲嘉大葉大學資工系畢業，本來是科技新貴，從事系統開發工作，2015年拉著念光電的弟弟一起創業賣果汁。他說，其實大學就想創業，在從事系統開發時，就也一邊在學行銷相關知識，更藉著開發系統觀察公司內部的流程布局，「其實做系統開發那段時間，對我創業的幫助很大。」

張哲瑞說，因為父母也是餐飲業，其實他們對這行業並不陌生，在創業的一開始，也去夜市擺過攤做「市場調查」。張哲嘉坦承，創業的前3年過得很「滋潤」，新鮮果汁搭上養生風氣，即使一杯果汁要70元，每個月的營業額也不差。

一開始創業順利，讓張哲瑞對大環境的變化過於大意，當時他發現主客群是公教人員，但沒有思考到年金改革上路後不少公教人員更精打細算，可能受此衝擊，店裡營業額掉了快一半，扣除成本利潤更是所剩無幾，偏偏那時他才剛大手筆重新裝潢了店面。「這時我才覺得事情大條」。

「那陣子真的過得很苦，每天張開眼睛就是看到錢不斷流出去。」，龐大資金缺口帶給張哲嘉很大壓力，但也促使他積極轉向開拓新客群，他開始跟出版社異業合作，在店內開設「品果書室」，消費者來喝果汁還可以用便宜的價格買書回家，也多次舉辦活動、講座，希望讓自己的品牌走出去、吸引客人走進來。

經過一年，現在品果吧的客源更多元，一般家庭成員和上班族成為主力，張哲嘉也確認了自己的方向「我不是只想賣果汁，我想要經營人和社群」。