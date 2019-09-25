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北歐風、青旅風、主題村 中部大學瘋宿舍改造拚招生

2019-09-25 07:09聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中部大學近年吹起一波宿舍「全能改造」風潮，東海、中興、逢甲大學分別幫學生宿舍拉皮、更換內裝。各校都說，現在孩子生的少，家長很在意居住品質，早期「只要能住就好」，現在要有「公設」，包括交誼廳、廚房、健身房等，衛浴打造文青風或乾濕分離，設備一應俱全。

最老舊的中興大學宿舍，歷時4年斥資1.3億元汰換1600多張水泥床，重新打造「北歐風、和風、居家風、文青風」4種風格。

興大校長薛富盛說，目前女宿2270床、男宿2025床，興大二村男宿預計今年底完工，會再增加1216個床位，學生們還可根據自己喜愛的風格，填志願抽籤；還有一棟「信齋」仍是水泥床，因床位數較多，怕暑期工期無法完成，將分年、分層改造。

無獨有偶，逢甲大學福星校區宿舍也剛翻新，全新打造「文青風」，總統蔡英文上月參訪大讚宛如「文創青旅」，嶄新、亮麗的照片還登上蔡英文臉書，「有客廳、廚房，也很溫馨」、「看起來都像是網美照呢」。

逢甲學務長林良泰說，目前學生宿舍分校內宿舍、校外包租宿舍，共計4942個床位，隨著時代演變，孩子生得少，家長在意「居住品質」，畢竟、讀大學是孩子第一次離家，要讓學生回到宿舍有「家的感覺」，能增加對學校的認同感，住的好心境上對「穩定就學」有幫助。

林良泰分析，各大學汰舊換新、新建宿舍，拚招生是原因之一。最主要的因素仍是「安全考量」。宿舍多，可減少外宿的風險，早期宿舍破舊，學生看了不喜歡，想外宿，增加經濟負擔，外宿的公共安全風險增加，怕各式意外，學校主動升級並增加宿舍床位，校方、家長、學生都安心是三贏。

東海大學近年也把住宿變有趣了！前年規畫10大主題村，一共2000個床位，讓學生可以根據自己的興趣選志願，和志同道合的朋友住一起，10大主題村有：藝術村、博雅村、創新創業村、國際村、學而村、路思義村等，不同主題也有交誼空間、廚房、健身房，收費每學期9200元至1.2萬元之間。

逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室...
逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室部分從地板、傢俱到牆面全數更新，床鋪加裝床幔，並設有閱讀燈，學生彷如入住青年旅館一樣。圖／本報資料照片
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總統蔡英文上月參觀逢甲大學福星校區學生宿舍，受到學生歡迎。圖／本報資料照片
總統蔡英文上月參觀逢甲大學福星校區學生宿舍，受到學生歡迎。圖／本報資料照片
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逢甲大學重新裝修「福星校區」學生宿舍，以原木色、黑色為主，低調而沉穩的風格，寢室...
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中興大學歷時4年斥資1.3億元汰換1600多張水泥床，義齋走「文青風」，阿宅、阿...
中興大學歷時4年斥資1.3億元汰換1600多張水泥床，義齋走「文青風」，阿宅、阿青2位插畫人物點綴在寢室與公共空間。記者喻文玟／攝影
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中興大學歷時4年斥資1.3億元汰換1600張水泥床，公共空間走文青風。記者喻文玟...
中興大學歷時4年斥資1.3億元汰換1600張水泥床，公共空間走文青風。記者喻文玟／攝影
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宿舍文青逢甲大學

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