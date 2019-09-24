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台中空汙季 烏賊機車查到就罰1200元

2019-09-24 23:29聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中市即將進入空汙季，市府全面攔查烏賊機車，排氣檢查不合格者，將直接開罰。 圖／...
台中市即將進入空汙季，市府全面攔查烏賊機車，排氣檢查不合格者，將直接開罰。 圖／台中市環保局提供
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中部自10月起到隔年4月進入「空汙季」，台中市府「應戰」祭出嚴法，要求台中火力發電廠等30大固定汙染源當空品不良時（AQI大於100）自主降載，也提高稽查頻率；另針對烏賊機車加強攔查，以前有改善空間，空汙季檢查不合格就直接開罰。

中市長盧秀燕說，1至8月PM2.5平均值17.1微克，比去年同期改善2.1微克，空品不良天數25天，比去年同期少4成；10月起進入空汙季，挑戰才開始。

中市環保局長吳志超昨祭出空汙季因應措施，列管的前30大固定汙染源共57家，在空汙季提高稽查頻率，每2個月查1次，台中電廠、中龍鋼鐵、豐興鋼鐵、台肥台中廠、正隆紙廠后里廠等都入列。

中市府並要求在空品不良日，業者自主降載，若不配合將安排聯合稽查，罰金加重2-3倍計算，要求業者配合。

另也針對移動、逸散汙染源加強管制措施；環保局表示，台中大小寺廟共1000多間，包含未登記立案的超過2萬間，寺廟焚燒紙錢常惹民怨，檢舉案全年上千件；空汙季期間當空品不良時，未裝設環保金爐的寺廟禁止焚燒紙錢，若遭檢舉開罰2萬元。

環保局強調，將全面攔檢烏賊機車，包含二行程機車、出廠5年但3個月內未定檢、上次檢查不合格的機車等；過去排氣檢查不合格者可限期改善，空汙季檢查不合格就直接開罰1200元。

市府也將派出「髒車糾察隊」，在學校、市場周邊與熱門路段主動稽查，被發現機車噴白煙者，將強制排氣檢查，不合格者直接開罰。

PM2.5盧秀燕台中市

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