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搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29聯合報 記者劉明岩╱即時報導

各縣市今年3月起，受理「設備汰換與智慧用電計畫」補助申請，其中冰箱、冷氣機補助額度每台3000元、貨物稅2000元，反應十分熱烈，彰化縣是極少數還有餘額的縣市，但目前只剩1600多萬元，彰化縣政府公告10月9日就要停止受理申請，想申請補助的民眾動作要快。

經濟部能源局這項「設備汰換與智慧用電計畫」是依人口數補助經費，彰化縣獲得1.8億餘元，額度是全國六都之外最多的縣市，能源局每件補助3000元，連同貨物稅可節省5000元，但這麼「好康」的事，其實很多民眾不知道，但經過電氣行的賣力宣傳，許多民眾趁機汰換冷氣、冰箱，電氣行生意興隆，業者還協助填寫表格，便利申請人，有的民眾原本只要買國產冷氣、冰箱，因此提升到進口貨，致申請十分踴躍。

經濟暨綠能發展處能源開發科長莊明泰說，單是六月到八月一口氣湧進6000多件，累計到目前為止，已受理3萬多件，金額達1億6000多萬元，縣府承辦的經濟暨綠能發展處能源開發科忙得不可開交，儘管加派人手，請志工幫忙並雇用工讀生受理申請案件，仍難以負荷，以致遲緩撥付補助，引來民眾抱怨。

由於補助經費只剩1600多萬元，彰化縣政府昨天即貼出公告，「設備汰換與智慧用電計畫」補助， 10月9日就要停止受理申請，欲申請補助的民眾，要趕著關門前申請。

很多民眾關切明年是否還有這項「好康」，縣府經濟暨綠能發展處代理處長劉玉平說，能源局明年不再辦理補助住宅部分，但公司、行號等服務業部分仍會繼續補助。

彰化縣政府受理「設備汰換與智慧用電計畫」補助申請，因經費即將用罄，下月9日不再受...
彰化縣政府受理「設備汰換與智慧用電計畫」補助申請，因經費即將用罄，下月9日不再受理。記者劉明岩／攝影
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