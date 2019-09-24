二林鎮三合院啟用食物冰箱 志工限時開放嚴謹管理

2019-09-24 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



二林鎮趙甲里由居民提供民宅門口設置食物冰箱。記者林敬家／攝影 分享 facebook 彰化縣二林鎮這個月陸續有6個社區設置起「食物冰箱」，以人口數計算為全國鄉鎮密度最高，除了響應「惜食」，也作為弱勢戶領物資的據點，居民提供自宅擺放冰箱，還自行吸收電費，為控管食物品質，食物限制每周定時領取，並有社區志工在旁協助。

二林鎮第一間食物銀行「樂林食物銀行」今年7月成立，弱勢戶可依點數取領物資，5個社區進一步設置「食物冰箱」，包括東勢、溝頭以及大永將冰箱放在社區活動中心，萬興則設置在廟宇，趙甲社區則由里長提供自宅門口放冰箱，食物大都是各社區居民捐贈的時令蔬果，也有在地愛心麵包店家每2、3天提供的麵包。

大永社區因有居民熱心提供三合院用地，可放置食物冰箱，還有許多廟宇、活動捐贈的乾糧物資，成為小型的物資集散地，社區理事長莊勝欽說，每周固定兩天供居民前來領取冰箱物資，並分別發放米、麵以及油品、餅乾等物資，民眾來領之前，志工會先平分裝袋便於領取，行動不便者，則會將物資送到家戶去。

大永社區冰箱來自原本在外鄉鎮運作的食物冰箱，因不易管理而停辦，大永里長莊明章表示，目前除了固定時間可領取物資，平時不開放，但只要居民有需要，仍會不定期供應。

趙甲里長曾免則提供自宅門口擺冰箱，自行吸收電費，平行將民眾捐來的食物冰在室內自家冰箱，每周二配合社區關懷據點活動，將食物整理擺放在食物冰箱中供居民領取，曾免說，居民也會拿自家的蔬果來交換冰箱食物，當天一定會將冰箱清空。