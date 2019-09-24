台中進入空污季 環保局大作戰

2019-09-24 17:19 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市環保局長吳志超(左)宣示進入台中空污季，將不分公私全面大作戰。(photo by 劉東皋／台灣醒報) 分享 facebook 台中市即將進入「空污」季，台中市環保局長吳志超24日在市政會議表示，下個月開始，包括中龍、豐興鋼鐵等大型工廠固定污染源、汽機車移動污染源、廟宇燒紙錢遭投訴等，都將即查即罰、加重處罰，以降低台中空污。市長盧秀燕為吳志超背書說，下個月起會加強稽查處置，抓到空污將重罰。

不合格即開罰

市府24日市政會議移到大安舉行，吳志超提出專案報告說，針對台中各大燃燒鍋爐的大工廠等固定污染源，每兩個月會進行稽查拜訪，包括環保、勞工、都發等，進行聯合稽查。盧秀燕之前提出「先公後私」、「先大後小」等防治空污政策，但自下個月起至明年的五月，因季風因素，是台中空污嚴重期，將公私並重，加強稽查，並預先警示要求降載。

「如有不配合的廠商，可以試試看。」吳志超強調，台中市有600多座以鍋爐發電的工廠，多數小於2公噸；大於2公噸的鍋爐共有181座，在預期空污嚴重前，會先預警，請中火及各工廠配合降載。之前台中最大的污染源包括中火、中龍鋼鐵等，都曾開罰過。此外，即日開始會增加機車攔檢頻率，遇有烏賊車，會當場攔下檢測；不合格即開罰。

空污季裁罰將即時

另外，如廟宇燒紙錢等污染源，過去有檢舉，市府會先勸導改善。接下來的月份，環保局只要接到檢舉，查明屬實，也將立即開罰。透過全面動員稽查，吳志超希望未來半年台中的空污情況能夠明顯減少。

依據統計，台中今年1至8月PM2.5平均值為17.1微克，較去年同期降低2.1微克；空氣品質不良天數為25天，大降四成。去年整年台中有117天空品不良，其中有87天落在去年10月至今年5月的空污季。

盧秀燕最重要的政見之一就是大幅降低台中空污，重見藍天。市府會在預期空品不良的前兩天即要求包括中火等前30大固定污染源提前降載，以免空品不良後才降載。空污季的裁罰，將採即時、且加重處罰。

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