清水農會安全蔬果宣導活動 流水麵大人小孩都愛

2019-09-24 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區農會將舉辦農業產業文化推廣活動，結合台中市青農農特產成果展示，加強農民正確用藥教育宣導，9月28將舉辦的「2019清水安全蔬果產業暨三章一Q標章推廣活動」，結合三章一Q標章產銷履歷的宣導，推出與農民契作優質米糧「台農糯73號」和多樣米食品嚐體驗，透過活動推廣，讓國人多阣米食、米糕及糯米系列加工食品，增加農民收益。

清水區農會總幹事顏秋月今天表示，清水區農會積極開辦業務，推廣優質米糧，今年度與農民契作臺農糯73號，有14公頃，考量海線二期作東北季風強，因此特別選擇第一期作契作種植；臺農糯73號品種，是由農業試驗所賴明信博士取得的原種種子，其產量高Q度口感特別好，是做米糕、湯圓等加工品最好的糯米品種，營養極高。

農業局副局長蔡勇勝表示，清水地區所生產的稻米、韭黃、花生、地瓜等作物極受歡迎，為讓國人多食優質米食，希望透過活動「長長韭韭流水麵」演繹，推廣在地優質韭菜作的「韭讚麵」，犒賞100位民眾免費品嚐，三章一Q標章及友善耕作農特產品展售、農業成果展、農產品論斤兩、農特產品品嚐會等系列活動，活絡農村經濟，帶動農業升級。