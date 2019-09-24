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無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15聯合報 記者林宛諭╱即時報導

國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工...
國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區財團法人車輛研究測試中心進行觀光首航試車。記者林宛諭／攝影
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國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區財團法人車輛研究測試中心進行觀光首航試車，經濟部次長王美花、彰化縣縣長王惠美等人試乘，彰濱工業區內有多家特色觀光工廠，每年有逾百萬參觀人次，未來希望能將自駕電動小巴導入彰濱，最快今年底就可上路，成為觀光接駁亮點。

甫於8月26日由經濟部首度發表的全台首輛自駕電動小巴「WinBus」今天也在彰化縣彰濱工業區內車輛研究測試中心亮相，WinBus未來將串連彰濱五家觀光工廠與鹿港天后宮停車場間的觀光接駁，在經濟部次長王美花見證下，車輛中心（ARTC）、彰化縣長王惠美與即將投入於彰濱工業區沙盒營運的勤崴國際三方共同簽署MOU，將以彰濱鹿港列為沙盒自駕運行的首發場域，希望帶動在地科技人才進駐與產業轉型。

王美花、王惠美、經濟部技術處副處長林德生、立委柯呈枋、陳素月、黃秀芳、鹿港鎮長許志宏等人也率先搭乘體驗，WinBus首航體驗從車輛中心到台灣玻璃博物館，全程4.4公里，途經無號誌T字路口、行人（類行人）辨識後會採取適應性煞車動作、快車道切入慢車道右轉等自駕。

王美花說，經濟部已規劃於109年推動「自駕車實證運行計畫」，透過結合地方政府需求，由業者領軍、法人為輔，發展運行服務模式，加速推動自駕車產業發展，甚至拓展至海外市場。

王惠美說，彰化的觀光人潮一年大約有千萬人次，彰濱工業區內有許多觀光工廠，每年的人潮有上百萬人，也是所有工業區中遊覽車比卡車、貨車進出還要多的地方，透過觀光工廠與自駕車結合，未來對彰化觀光會有很大的助力，加上無人駕駛與自駕車是未來趨勢，也有助於彰化產業發展。

車輛中心董事長黃隆洲表示， WinBus具有高彈性優勢，可符合如捷運與輕軌公共接駁、偏鄉或離峰接駁等交通需求，車輛中心也積極規劃未來展示與試營運點，期待可在沙盒條例通過，拿到全台第一張由經濟部發出的自駕車車牌，將WinBus迅速導入民眾生活，邁向自駕車發展的下一關鍵里程，預計年底申請自駕車沙盒運行，通過就會上路。

國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工...
國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區財團法人車輛研究測試中心進行觀光首航試車。記者林宛諭／攝影
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國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工...
國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區財團法人車輛研究測試中心進行觀光首航試車，經濟部次長王美花(左三)、彰化縣長王惠美(左四)等人率先試乘。記者林宛諭／攝影
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國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工...
國內首台自研自製的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今天在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區財團法人車輛研究測試中心進行觀光首航試車，車輛中心、彰化縣長王惠美與、即將投入於彰濱工業區沙盒營運的勤崴國際三方共同簽署合作備忘錄。記者林宛諭／攝影
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觀光工廠

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