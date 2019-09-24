呂崇民父呂國震法會 中台禪寺住持明率108位法師進行

2019-09-24 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震日前去世，享壽98歲。除了6日至15日遵循佛制的供花追思，和持續每日誦經超薦祈福，接下來明天由中台禪寺住持見燈法師率108位法師進行完法會，隨即發引南投埔里的中台地藏寶塔。

據了解，因呂崇民跟隨中台禪寺開山祖師惟覺老和尚學佛30餘年，不但布施籌建精舍，也帶著親友一起學佛、推廣佛法，與佛界結緣頗深。明天這場由中台禪寺舉辦的「佛力超薦呂國震居士法會」，各界前往參與法會誦經護持的居士代表將逾2千餘人。

據了解，呂崇民雖有「全台最強大哥」稱謂，但他以父親呂國震也皈依佛門，為父親辦理的後事一切遵循佛制，不僅不發訃聞、不舉行公祭，最重要的還是他撇開時下社會習成講究人場和豪車雲集那一套，清淨簡約；不重外在，卻講究內心。

以日前設在呂崇民老家的供花追思會為例，所有工作人員衣著統一、整齊，前來追思者魚貫進入，大家在莊嚴肅穆下，誠心的供花致意，參與者都為其氣氛感動。