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改善誤點脫班 中市推出公車動態系統監管

2019-09-24 15:33中央社 台中24日電

台中市公車實施10公里免費優惠，台中市交通局今天表示，補貼機制從原本的「里程為主」調整為「以人為主」，10月起將再搭配公車動態系統監管，以改善公車誤點脫班問題。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市公車10公里免費優惠，原採「里程為主」補貼客運業者，導致業者不重視載客數，整體營運效率低，交通局今年透過補貼機制逐步調整為以「人次為主」計算補貼，督促客運業者檢討運能與調整班次。

搭配調整方案，葉昭甫指出，交通局將對市區公車發車狀況進行全面自動稽核，依據公車動態資訊系統各班次首站發車時間作為異常發車的判斷標準，相較於過去以人力查核而言，自動稽核機制將搭配發車異常罰則與系統自動分派處分，加強查核與改善公車發車異常情形。

葉昭甫表示，交通局已與客運業者召開多次會議，要求業者檢視各路線班次合理性，在符合一例一休制度及駕駛員工時等前提下，依據民眾乘車需求調整發車班表，滿足通勤通學需求。

至於近來外界討論「公車誤點，要罰司機」，葉昭甫澄清，這樣的說法並不正確，全面自動稽核的實施與罰則，重點在於促使客運業者正視與改善發車異常情形，在調度排班時給予駕駛員合理的行車與休息時間，也提供民眾更安全可靠的公車服務。

葉昭甫強調，相關罰則是處分客運業者，並非直接對駕駛員開罰；另外，若有不可抗力因素導致公車異常發車，交通局會保留業者申覆機制，裁量處分，確保客運業者及駕駛員權益。

公車台中市一例一休

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