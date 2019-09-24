南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



重陽節將屆，南投縣草屯鎮公所今起發放重陽節敬老金，而今年禮金額度「三級跳」從500元翻漲4倍提高至2000元，居全縣鄉鎮市之冠，也高於縣府的1000元；鎮長簡景賢說，今年已加碼調漲，往後將比照辦理，符合條件就依規定發放。

草屯公所指出，為提升鎮內老人福利，落實鎮長重陽節敬老金的社福政策，今年65以上歲長者提高至每人2000元，並新增90歲以上區段發給6000元，百歲以上則維持10000元，比縣府統一發給基準額度的1000元還高出1倍。

草屯鎮長簡景賢說，今年鎮內65至89歲有15285人、90至99歲有587人，百歲人瑞則有10人，而為彰顯對老人福利政策的重視和落實，今年規畫提高重陽敬老金，表達公所對鎮內長者崇高敬意，同時弘揚敬老倫理，也藉此關懷他們。

對於，重陽敬老金大幅成長，當地長輩都樂翻了，陳姓阿嬤說，去年連縣府發的才領1500元，但今年公所多發錢，這樣連同縣府發的，一次就領到3000元，足足多了一倍，90歲以上領了7000元，超過百歲就有20000元，都讓人很開心。