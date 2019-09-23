彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



經常開車行駛台61線西濱快速公路的駕駛看過來，彰化縣漢寶至王功路段(190k-191k)、大城至麥寮路段(208.5K-211K)南下高架路面，因公路總局彰化工務段要進行高架瀝青路面刨鋪後之品質檢試驗，25日上午9時至下午5時將交通管制，駕駛記得提前下交流道改走台17線省道。

台61線是台灣最長的快速公路，施工近30 年尚未全線完工，主線全長約304公里，最早完工通車的路段是彰、雲間西濱大橋，早在1991年7月通車，距彰化縣路段長34公里全線通車已28年。

25日將實施交通管制的2個段路，可說是彰化縣台61線全線通車的最後一哩路，如果試驗符合施工品質標準，今年底彰化縣民將可利用這條不收費的「過即高速公路」，北上到新竹，南行到台南市。

公路總局西濱北工處第七工務段段長吳耀勝說，目前各項工程進度超前，預定今年12月25日舉行台61線彰化縣全線通車典禮。

因王功夕照自古就是彰化縣八大勝景之一，公路總局配合台61線彰化縣路段即將全線通車12月21日下午2時至6時，舉辦「無敵夕照海景，西半程馬拉松」活動，目前正接受報名，到23日報名人數達2萬6408人。

彰化工務段配合路面試驗作業，25日將時間封閉漢寶至王功路段(190k-191k)、及大城至麥寮路段(208.5K-211K)南下高架路面，建議南下的駕駛開車漢寶至王功路段，請提前下漢寶匝道，利用台17線南下銜接台61線。

至於大城至麥寮路段南下車輛，因台61線芳苑大城路段未通車，建議直行台17線經西濱大橋南下，左轉工業路再接回台61線橋頭匝道南下。

彰化工務段段長蔡宜宏說，目前除進行芳苑、大城的2段路瀝青路面刨鋪後之品質檢試驗，同時施做台61線洋厝、伸港、線西等3處交流道的伸縮縫改善工程也積極施做中，近期內都能順利完工。