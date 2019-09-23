鹿港民俗文物館洋樓落成百年慶 一同感受洋樓風華

2019-09-23 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣俗諺「一府二鹿三艋舺」，位於彰化縣鹿港鎮大街後巷的磚造莊園正是臺灣五大家族之一辜家的發源地，其中的洋樓建築今年落成一百週年，鹿港民俗文物館今天宣布自今年11月9日起至明年3月1日將推出洋樓落成百年慶系列活動，讓民眾感受洋樓的百年風華璀璨。

辜顯榮1866年出生於彰化鹿港，30歲時創設「大和行」，因經商有道為家族奠定深厚的基礎，飲水思源於鹿港祖厝擴建洋樓，聘請頂尖匠師採用大正時期時興的洋樓混合建築風格，歷時六年於1919年竣工，格局典雅氣派成為臺灣建築史上的經典建築。

洋樓落成後，成為地方上重要的鄉親社交場所，辜顯榮先生及其夫人樂善好施，常於洋樓前贈送白米或資助醫藥費予需要幫助的鄉親，當地人便引其商號之名，稱洋樓為「大和厝」。

辜顯榮之子辜振甫先生與辜偉甫秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，於1973年將洋樓捐獻予地方，成立財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館，後續將個人收藏之書畫文物全數捐出，受到鹿港鄉親響應、樂捐或出借文物，已累積六千餘件的館藏。

鹿港民俗文物館董事長辜仲諒表示，鹿港民俗文物館不僅因建築庭園之美成為當地必去的私房景點，更是個凝聚地方情感的起點，秉持當年辜顯榮回饋鄉里的初衷，將先輩們對於臺灣社會這份無私的愛拓展出去，幫助更多有需要的人。鹿港民俗文物館歷經辜家先輩的開創和貢獻，至辜寬敏、辜濓松及辜仲諒的世代傳承，一路守護鹿港民俗文物館歷經百年風華如昔。

為慶祝洋樓落成百年，鹿港民俗文物館將推出百年慶系列活動，今年11月9日開幕當天，邀請知名音樂人林強以電子樂混搭現代舞蹈、傳統戲曲吟唱及南北管演奏，重新詮釋鹿港小鎮的面貌。