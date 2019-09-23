彰化前瞻爭取55億 去年執行率僅13.6%要加把勁了

2019-09-23 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



審計部彰化縣審計室審計官兼主任張倍榮今天在彰化縣議會進行107年度決算審核報告中指出，彰化縣政府爭取中央前瞻基礎建設補助55 億多元，但去年執行率僅達13.6％，包括鹿港溪再現計畫營造自然水岸休閒場域、千帆入港再造鹿港歷史現場計畫重塑地方風貌等計劃進度均落後，應再加速執行。

彰化縣審計室指出，彰化縣政府獲中央核定補助前瞻基礎建設計畫第1期特別預算補助共55 億多元，包含水環境建設、數位建設、城鄉建設、改善友善育兒空間建設、食品安全建設等已核定26億多元，其中執行7億6000多萬元，去年執行完成率僅13.61％，若以部分工程在發包執行中，保留補助款11億多計算，執行率則達33.51％。

彰化縣府計畫處代理處長施敏華表示，有關彰化縣審計室107年決算報告中所列前瞻基礎建設執行率偏低計算基準，因以請款率做為計算基礎，惟前瞻計劃執行期程為106年起至113年止，尚難以請款率做為縣府執行績效，而縣府爭取前瞻基礎建設計畫目前共核定252案，預計至年底可完成174案，完成件數比例可達69%，明年可再完成60件。

彰化縣審計室指出，鹿港溪再現計畫營造自然水岸休閒場域及鹿港溪兩側河岸污水截流引入下游污水處理廠等工程3億8000多萬元，但因規劃評估及設計作業有待檢討改善，而影響工程進度。

還有「千帆入港再造鹿港歷史現場計畫重塑地方風貌」核定2 億9100萬元，因用地取得費時、計畫提報未盡嚴謹，仍需再變更；另有改善校園空間，設置學校社區共讀站及資訊站等相關計劃進度均有落後情形。

彰化縣政府水利資源處處長陳詔慶表示，鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造

、鹿港福興污水系統、水質淨化改善今年進度已達39%，會再加速工程進度。