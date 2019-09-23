服務教育界近半世紀 黃玉安退休後投入志工

2019-09-23 18:36 中央社 台中23日電



84歲的黃玉安從任職達46年6個月的教育界退休後，繼續投入教育志工行列，18年風雨無阻，贏得第14屆教育奉獻獎的肯定，他今天表示，終身學習，也終身為教育服務。

出身台中大里人的黃玉安，民國43年從台中師範學校畢業後，長期在國小擔任教師、主任，63年通過校長甄試分發後，展開23年的校長生涯，先後任職4所風格迴異的小學，任內記功嘉獎無數，屢獲教育績優人員表揚，同時列名杏壇芬芳錄，並於62年當選全國特殊優良教師。

從事教職46年6個月的黃玉安，在台中市大里區益民國小任內屆齡退休後，生活更加精彩，擔任九二一地震教育園區志工，為觀眾訴說園區歷史，防災防震常識，無論陰晴風雨，或節慶假日，都準時到班，從不缺席。

熟識黃玉安的台中市議員李天生表示，黃玉安同時投入亞洲大學美術館志工行列，專職解說安藤忠雄清水模建築特色等常識，並且出任中華民國童軍服務員，分別擔任主持及輔導各項訓練，在各領域都表現績優，年年獲獎，建議市府應建立人才庫，充分利用，讓這些資深教育人員退而不休，繼續服務社會，嘉惠學子。

擔任志工角色，在服務民眾和導覽解說時，黃玉安表示，面對一雙雙好奇盼望的眼神，總是迫不及待的傾囊相授，並在民眾掌聲及感謝聲中忘卻辛勞「燃燒自己、照亮別人」，始終努力在志工的路途上奮進向前，不知老之將至。

回顧46年教職及退休18年志工生涯，黃玉安認為，秉持「活到老、學到老、也服務到老」的精神，離開學校工作後，投入更寬廣的社會教育服務工作，在這長達60多個寒暑裡，無怨、無悔、也無憾。