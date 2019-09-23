捷克辦事處代表訪南投 盼旅遊經貿多交流

2019-09-23 18:32 中央社 南投縣23日電



捷克經濟文化辦事處代表朗樂今天拜訪南投縣政府，盼雙方在觀光旅遊、經濟貿易能有更多交流，及透過舉辦座談會介紹交換學生及打工度假方案讓更多南投青年認識內容。

朗樂（Patrick Rumlar）去年來台上任，為加深對台灣了解，今天第一次造訪南投縣並拜會南投縣副縣長陳正昇，希望讓更多南投縣民認識捷克，並加強經濟貿易與文化推展，也順道探訪一名娶妻落腳名間鄉、熱衷教導當地中、小學生踢足球的捷克人。

陳正昇說，南投縣很願意與各國交流，歡迎朗樂今天來訪交流經貿、文化、教育、觀光旅遊等各方面想法，縣府樂觀其成並願意協助；他也邀朗樂參加10月南投世界茶業博覽會，來品嚐全台灣最好的茶及深入了解體驗南投茶產業及文化。

南投燈會明年春節登場，陳正昇也希望捷克相關文化藝術表演團隊來參加燈會展演活動，他說，透過文化互訪演出，相信能帶動雙方更多交流。朗樂回應說，這是一件美事，會盡力促成。

朗樂說，辦事處近年陸續在台灣舉辦音樂會、影展、駐縣藝術家等活動，要吸引更多人認識捷克，若有機會，也希望能與南投大專院校合作，舉辦觀光、文化講座或音樂會；捷克每年提供台灣交換學生及打工度假名額，盼在觀光、教育方面也有更多交流。