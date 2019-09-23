台中辦公益競圖 改造老舊公廁

2019-09-23 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



公共廁所常給人陰暗潮濕的印象，台中市為翻轉公廁，與台中市室內設計裝修商業同業公會合作，舉辦公益公廁競圖比賽，透過重新打造兩座老舊公廁，推動公廁革命。公會理事長李仲立說，邀請會員參與競圖，首獎可獲得6萬元獎金，公會也會募款400萬元，依競圖結果改造這兩座公廁。

台中市都發局與室內裝修公會合作，選定南屯區豐樂公園與豐原區中正公園公廁，透過設計能力翻轉老舊公廁的印象。市府表示，這兩座公廁完成已10多年，歷年公廁評鑑屬於「優良級」，但不符合無障礙空間，男女廁間比例也不符目前法規。

李仲立說，早期公廁著重功能性，不注重通風、採光，也未考慮建材的防滑抗汙性，例如公廁內光線陰暗、潮濕，通風不佳常有異味，地磚濕滑有安全疑慮，清潔也不容易，很多人對上公廁視為畏途，透過專業設計與新科技建材，可大幅改善。

都發局長黃文彬說，廁所是城市文明的一部份，以日本公廁為例，除了衛生、清潔與設備齊全，採用科技建材，容易維持廁所清潔，甚至造型也很亮眼；市府推動公廁革命，把公廁當成街道傢俱，打造成為亮點。

台中市建設局表示，全市公園共有172座公廁，今年已改造完成22座；明年編列1800萬元要改造18座公廁，除通風、照明外，還要符合無障礙標準、廁間男女比與配置親子廁所。