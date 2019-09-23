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振興大坑地方產業 新食感百桌宴將上菜

2019-09-23 17:17中央社 台中23日電

台中大坑素有台中市後花園之稱，市府為推廣大坑在地美食，將於10月25日推出「大坑暢秋遊─新食感百桌宴」活動，今天起受理報名，第一天報名還有限定優惠。

台中市政府今天結合大坑商圈店家在市府舉辦大坑百桌宴宣傳活動，各店家主廚端出利用大坑農特產食材製作而成的特色佳餚料理上台走秀，台中市副市長陳子敬則比大拇指說讚。

在九二一震災中曾受創嚴重的大坑，歷經多年重建，過去連續多年推出大坑千人宴吸引遊客，卻在4年前停辦。陳子敬表示，這次睽違4年重新舉辦在地美食百宴，重現大坑辦桌經典風華，為台中創造在地美食饗宴，期待能促進地方經濟及觀光休閒發展。

「料理風味果然名不虛傳！」陳子敬品嚐菜餚後表示，「甕缸雞」與自己30多年前在台中服務時記憶中的味道一樣，肉質鮮美可口，其他佳餚，如大坑人氣商品東東芋圓、孟宗竹筒飯、弄瓦鹹蛋糕等也讓人食指大動。

陳子敬強調，觀光休閒業者配合綠色經濟指標大力推動在地食材運用、低碳消費，希望10月25日舉辦的「大坑暢秋遊─新食感百桌宴」，能將大坑的農特產結合美食繼續發揮，也讓「竹筍、柑橘之鄉」的大坑更加實至名歸。

市府指出，這場大坑百桌宴將於10月25日下午6時至8時30分，在大坑經補庫停車場舉辦，每桌價值新台幣8000元，優惠價4999元/10人，限量100桌；如果今日訂桌可獲得每桌3999元限定優惠價，邀請民眾作伙開桌。

台中市

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