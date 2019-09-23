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雙龍吊橋拚年底完工 規劃接駁遊客進部落

2019-09-23 17:14中央社 南投縣23日電

許多民眾硬闖雙龍瀑布水源吊橋，因此縣府在一旁興建觀光吊橋，預計年底完工。 圖／聯...
許多民眾硬闖雙龍瀑布水源吊橋，因此縣府在一旁興建觀光吊橋，預計年底完工。 圖／聯合報系資料照片
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許多民眾硬闖雙龍瀑布水源吊橋，因此縣府在一旁興建觀光吊橋，預計年底完工，規劃讓遊客搭接駁車進入部落，再走緩坡無障礙步道前往吊橋起點，讓各年齡層遊客都能輕鬆賞景。

南投縣政府籌措新台幣約5500萬元在南投縣信義鄉雙龍瀑布興建雙龍七彩吊橋，橋面接近完工，縣府朝年底啟用目標努力，南投縣長林明溱今天在縣務會議指示觀光處，雙龍七彩吊橋新建工程、竹山鎮瑞龍瀑布景觀園區改善工程捨棄階梯設緩坡步道，並搭配完善接駁服務，讓兩處園區成為南投「友善觀光」指標。

林明溱說，雙龍七彩吊橋長342公尺、距谷底110公尺，吊橋兩端落差達20公尺，遊客行走橋面可飽覽彷彿雙龍吐珠的上瀑及下瀑，且七彩橋面每50公尺換不同顏色，遠看就像一道彩虹，也可讓遊客了解行走距離。

林明溱提到，雙龍瀑布兩端將規劃觀景平台，也作為控制登橋人數等候區；由於部落無廣大停車場，因此規劃遊客車輛停放雙龍橋河濱，再搭接駁車進入雙龍部落，接駁車終點到吊橋起點施設無障礙步道，完全捨棄階梯，讓各年齡層遊客都能輕鬆登橋賞景。

另外，竹山瑞龍瀑布去年整建重新開放，由於步道長度適中易親近，且負離子濃度高，成為健行、休憩熱門去處，但步道多為階梯，安全性及行走難度對長輩較吃力，且觀景平台也距瀑布稍遠，賞瀑視野稍差。

林明溱表示，縣府積極推動改善工程，除將延伸賞瀑平台深度，讓遊客更輕鬆觀瀑，通往瑞龍瀑布的現有階梯步道，也會全部改成緩坡步道，相信縣府用心打造「以人為本，貼心友善」觀光設施理念逐步落實，讓南投縣成為「友善觀光」典範。

吊橋林明溱

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