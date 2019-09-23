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影／台中尬「大安風」 風箏下月齊升空

2019-09-23 13:00聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中「大安海觀光推廣活動」10月12日(六)開始，一連9天「大安海」尬「大安風」，必追5大最潮活動包含玩家最期待的「風箏衝浪」、「風箏節」與台中農特產品美食市集、海線輕旅行、「愛海行動-與塑膠和平分手」淨灘plus無包裝野餐，還有在大安媽祖文化園區展開的海洋生態影展，即日起可至台中市風景區管理所網站https://www.scenic.taichung.gov.tw/ 查詢報名。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，市長盧秀燕相當重視海線觀光發展，今年大安海觀光推廣活動特別爭取到中央海洋委員會的經費，擴大推廣海洋生態保育、親近海洋運動及日常減塑行動，民眾可自備容器到大安海灘參加無包裝食物野餐。

中市風景區管理所自102年起開始推廣大安水域遊憩活動的風箏衝浪，已成為台中海線地區秋冬特色，提供民眾親近海洋、參與海洋運動、運動觀光以及深度生態旅遊的機會。風管所表示，「大安風箏節」10月12日、13日除了有各種特技風箏展演，也將出動超級英雄風箏到場，歡迎親子作伙作風箏、放風箏，感受大安風!

2梯次的海線輕旅行(10月12日、19日)遊程涵蓋大安、大甲、外埔特色景點，並結合淨灘、生態導覽與農作食農體驗，帶領民眾感受精彩有趣的豐富遊程。

台中大安風箏節下月展開，這是去年的風箏節畫面。圖／台中市觀旅局提供
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