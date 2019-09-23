鐵窗內燈藝揚名國際 神戶跨海委託彰化監獄製作花燈

2019-09-23 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化監獄成立民俗技藝組20多年，其中傳承花燈工藝已從傳統宗教型態花燈，到現在獨創的防水花燈，「彰監花燈」在業界有口皆碑，近日連日本神戶也跨海委託製作大型花燈，作品將在今年10月18日至20日於「Love Taiwan 2019 In KOBE」台灣文化推廣活動上展出，這是首次台灣監所自營作業花燈「銷售」到國外的好消息。

神戶當地舉辦的「Love Taiwan 2019 In KOBE」主要推廣台灣魅力，預計3天活動將湧入15萬人，活動執行委員先前曾在台灣展覽上看過彰監花燈作品，慕名而來，今年6月間中華民國僑務委員會僑務促進委員副委員長富田家彰親自到彰化監獄洽談委託承製代表台灣主題花燈。

彰化監獄作業科長陳素卿表示，主辦單位原希望以台灣小吃為主題，後來改以高雄名勝蓮池潭的龍虎塔為主題，希望深度介紹台灣趨吉避邪的風俗民情與祈福文化內涵，經多次討論，慎重派人到彰監為花燈的定稿設計圖簽名認證，12名技訓班同學花了1個月趕工完成作品「龍虎塔」，展現出在電銲、噴漆、彩繪、骨架、燈光設計方面的功力。

主辦單位還進一步商借彰監「神將賜福獅獻瑞」及「海底派對」兩座在2019台灣燈會的得獎作品，典獄長黃坤前認為鐵窗內的燈藝揚名國際，對彰監民俗技藝組的同學來說是一大肯定，因此將兩座花燈送給日本神戶Love Taiwan委員會，當作國民外交禮物，三座花燈將以船運送往日本神戶。