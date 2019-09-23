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原住民75%到外地工作 論壇幫原民創就業機會

2019-09-23 12:03聯合報 記者游振昇╱即時報導

弘光科技大學資訊管理系校友帶領學弟們組成「弘『原』好辣」團隊，申請教育部Lets Talk青年自提計畫，舉辦108年青年好政系列─Lets Talk「部落創生」原民部落發展的現況與困境論壇，針對校內外及許多關係部落與相關人員進行訪談調查，發現原住民到75%在外地工作，部落當地就業機會是目前部落創生最關鍵問題。

弘光資訊管理系校友賴建宏與大二學生陳長文、謝永盛、謝昀承表示，進行部落調查與訪談時發現，許多部落都有相關的問題，像屏東縣好茶部落、花蓮牧魯棧等部落等，這些部落多數只剩老人與小孩，青壯年為了生活都到都市，原鄉部落中有著就業、發展、教養等相關的問題，雖團隊本身並非原住民，卻希望能為他們做些什麼，因此組成「弘『原』好辣」團隊，向教育部青年署提案爭取經費舉辦論壇，透過調查發現，75%原住民在外地工作，只有25%留在部落發展，離開部落到都市發展因素58%是著眼於就業機會。

論壇找7位回部落發展者、創業者分享他們實務經歷，台中市達觀部落返鄉創業青年吳軍佑說，剛回部落時打工收入少得可憐，但觀光背景的他慢慢靠著串連部落周邊資源，設計出一日獵人體驗活動，也發現自己並不孤單；「莉姆姆的歌」小米甜甜圈創辦人邱琦恩指出，返鄉學習部落文化真的很重要，創業蘊底小米就是源自於原鄉，回部落讓他學習到製作小米甜甜圈，並把它分享出去。

南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會總幹事張鈞凱則指出，多數部落青年礙於生計無法返鄉或投入部落創生，個人英雄式的付出是返鄉發展的困境，像他幫部落社區申請很多計畫，完成核銷拿到政府補助款前，得借錢代墊經費。

弘光科大原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬表示，學校的高等教育深耕計畫與USR等計畫投入不少心力與資源在部落創生的議題上，她的作法都是先和部落溝通、了解需求，再去執行，接納度會比較高，建議政府應該依據部落的需求，為族人開設一系列課程培植部落實力，並與部落族人一起設計部落創生模式，讓年青人能回到部落。

政務委員唐鳳參與論壇後表示，政府和大家要成為夥伴關係，國發會今年以「隨到隨審」新的方式來執行地方創生計畫，縮短行政流程，只要大家在論壇中提到的部會相關提案送出來，會逐一具體回覆可行性。

弘光科大辦論壇，為原住民創就業機會。圖／弘光科大提供
弘光科大辦論壇，為原住民創就業機會。圖／弘光科大提供
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