他如願當大體老師 完成「四道」人生大事

2019-09-23 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



陳姓男子重病住台中慈濟醫院心蓮病房，從抗拒到安定情緒，最後決定捐出自己大體遺愛人間，日前他離世，在醫護人員和志工與家屬護送離開心蓮病房，其妻感謝醫院幫她丈夫完成最終圓滿「大體老師」心願，沒有遺憾的離開人間。

59歲的陳男去年5月罹患慢性骨髓性白血病，隨病情惡化，醫療已到極限，如何面對生命的終點，成為他與家人的人生課題，台中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博曾建議到心蓮病房控制症狀，但陳男還想拚下去，不想到「等死的地方」；陳妻捨不得丈夫痛苦，進入台中慈濟醫院心蓮病房的第一天愁眉不展。

體驗心蓮病房的照護過程後，陳妻說，家庭醫學科醫師蔡恩霖仔細說明疾病狀態與照顧方式，「不讓輸血及藥物加重身體負擔，控制末期病人症狀，讓身體所剩的的能量，節省使用」，「節省使用」這句話讓夫妻倆安心一大半，也更清楚未來的醫療方向。

護理人員明白家屬會承受更大的壓力，耐心解答陳太太疑問，也打開心結。陳妻表示，護理師在夜間入睡前叮嚀：「我們晚上都會常來巡病人，請您安心的睡，放心將他交給我們。」，這句話讓她安心入眠。

陳男住院近兩個月，想回家陪父親過父親節，經評估後醫師同意他請假，返家前，護理師、照服員與志工幫陳男泡個舒服澡，陳男把心中滿滿的感恩與妻分享：「以前我當志工幫忙病人『浴佛』（洗澡），沒有想到自己也被『浴佛』，這是很殊勝的待遇！」

醫療團隊引導陳男，和家人完成「道謝、道愛、道歉、道別」四道人生，他透過影片向黃冠博醫師道謝：「治療期間，黃醫師戰戰兢兢不離不棄，不只是醫師也是心靈的導師，是我人生最大的禮物。」他也更確定人生的方向：「年輕時希望能當老師，只不過那時家境不允許，沒有機會如願，死後最大的心願是成為『大體老師』。」心蓮病房護理長黃美玲指出，「大體老師」是當醫師的老師，生前立下同意書，往生時符合條件願意捨身，利益醫學生瞭解人體構造，也是慈濟人心目中的「無語良師」。

陳男病情穩定後回家住6天，父母支持他當大體老師的心願，並在兒孫圍繞下安享天倫之樂，臨終癥兆出現後返院，他安詳往生，在志工助念聲中與家人一一道別，專車前往花蓮圓滿大體老師願望。