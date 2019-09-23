親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

他如願當大體老師 完成「四道」人生大事

2019-09-23 10:35聯合報 記者游振昇╱即時報導

陳姓男子重病住台中慈濟醫院心蓮病房，從抗拒到安定情緒，最後決定捐出自己大體遺愛人間，日前他離世，在醫護人員和志工與家屬護送離開心蓮病房，其妻感謝醫院幫她丈夫完成最終圓滿「大體老師」心願，沒有遺憾的離開人間。

59歲的陳男去年5月罹患慢性骨髓性白血病，隨病情惡化，醫療已到極限，如何面對生命的終點，成為他與家人的人生課題，台中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博曾建議到心蓮病房控制症狀，但陳男還想拚下去，不想到「等死的地方」；陳妻捨不得丈夫痛苦，進入台中慈濟醫院心蓮病房的第一天愁眉不展。

體驗心蓮病房的照護過程後，陳妻說，家庭醫學科醫師蔡恩霖仔細說明疾病狀態與照顧方式，「不讓輸血及藥物加重身體負擔，控制末期病人症狀，讓身體所剩的的能量，節省使用」，「節省使用」這句話讓夫妻倆安心一大半，也更清楚未來的醫療方向。

護理人員明白家屬會承受更大的壓力，耐心解答陳太太疑問，也打開心結。陳妻表示，護理師在夜間入睡前叮嚀：「我們晚上都會常來巡病人，請您安心的睡，放心將他交給我們。」，這句話讓她安心入眠。

陳男住院近兩個月，想回家陪父親過父親節，經評估後醫師同意他請假，返家前，護理師、照服員與志工幫陳男泡個舒服澡，陳男把心中滿滿的感恩與妻分享：「以前我當志工幫忙病人『浴佛』（洗澡），沒有想到自己也被『浴佛』，這是很殊勝的待遇！」

醫療團隊引導陳男，和家人完成「道謝、道愛、道歉、道別」四道人生，他透過影片向黃冠博醫師道謝：「治療期間，黃醫師戰戰兢兢不離不棄，不只是醫師也是心靈的導師，是我人生最大的禮物。」他也更確定人生的方向：「年輕時希望能當老師，只不過那時家境不允許，沒有機會如願，死後最大的心願是成為『大體老師』。」心蓮病房護理長黃美玲指出，「大體老師」是當醫師的老師，生前立下同意書，往生時符合條件願意捨身，利益醫學生瞭解人體構造，也是慈濟人心目中的「無語良師」。

陳男病情穩定後回家住6天，父母支持他當大體老師的心願，並在兒孫圍繞下安享天倫之樂，臨終癥兆出現後返院，他安詳往生，在志工助念聲中與家人一一道別，專車前往花蓮圓滿大體老師願望。

護理長黃美玲表示，安寧病房的意義是讓病人和家屬生死兩相安，了無遺憾，她說一般人都擔心臨終前的痛苦過程，安寧團隊透過症狀控制，安排每日的活動，讓病人舒服過好每一天是「善生」，向親人四道人生，好好說再見是「善別」，最重要是積極面對來生，能夠善終無遺憾。

陳姓男子完成心願當大體老師，在台中慈濟醫院醫護人員和志工護送下離開心蓮病房。圖／...
陳姓男子完成心願當大體老師，在台中慈濟醫院醫護人員和志工護送下離開心蓮病房。圖／台中慈濟醫院提供
分享

醫師慈濟護理師

相關新聞

醉漢持棍入侵梨山國中小 演習逼真學生好怕

2019-09-23 10:23

影／天乾風強台中野草大火 消防人員迅速控制未延燒

2019-09-23 08:35

彰化劇場藝術節將登場 9月底前購票享早鳥優惠

2019-09-23 07:22

南投中寮龍眼銳減衝擊 老人供餐恐斷炊

2019-09-22 23:55

彰化縣農會種出頂級貨 白蘆筍每公斤1200元

2019-09-22 23:47

彰化海岸線19單位認養淨灘 大地協會20年不斷

2019-09-22 23:46

彰化6千人淨灘 清出39噸垃圾

2019-09-22 23:43

銳減8成險停辦 南投龍眼季祭灶登場

2019-09-22 23:43

中市規畫防災公園 1年3~5座

2019-09-22 23:40

台中闢科學園區 民眾：別再徵民地

2019-09-22 23:36

彰化溪湖欒樹節 千人傳水資源

2019-09-22 23:21

三代同堂天倫樂 阿公阿嬤大展身手兒孫一旁加油

2019-09-22 19:26

台中光與綠音樂會 台電：希望年輕人為節電挺身而出

2019-09-22 18:17

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

2019-09-22 18:15

南投龍眼季今年險停辦 卻因「灶神」逆轉復活登場

2019-09-22 17:24

影╱72歲抗癌奶奶曾站上小巨蛋 表演爵士鼓投身公益

2019-09-22 17:12

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻

2019-09-22 13:56

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

2019-09-22 18:15

腸胃不適掛病號 高雄副市長李四川住院

2019-09-22 19:08

士林夜市水果攤又傳坑人價 市場處：已開罰

2019-09-22 21:07

桃禧航空城酒店9年再見 桃園喜來登酒店開張進軍國際

2019-09-22 17:24

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

秋天到了！ 台中不必上山就到公園賞花

2019-09-22 15:16

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

夜市水果攤又傳坑客 朱學恒：柯文哲解決就捐民眾黨5萬

2019-09-22 21:40

竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40

遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費

2019-09-22 21:12

竹縣新埔民眾修祖墳爭議 縣府： 許可證已撤銷

2019-09-22 18:57

南投龍眼季今年險停辦 卻因「灶神」逆轉復活登場

2019-09-22 17:24

影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平

2019-09-22 19:15

影／張安樂：兩岸要避免打仗只有「和平統一」

2019-09-22 18:58

來聽法醫老師那堂生死學課 大聊禁忌話題

2019-09-23 07:50

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

柯文哲酸高市議會質詢只到6點半 王鴻薇：北市也一樣

2019-09-22 16:43

83歲鑽石夫妻 分享60年婚姻相處秘訣

2019-09-22 17:18

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影╱基隆是孕育籃球國手的搖籃 他辦第一屆好漢盃今開打

2019-09-22 17:29

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

「後壁‧鹽水」攝影比賽 邀您用鏡頭發掘台南之美

2019-09-22 17:36

全台第一條行動支付市集示範街道 今天台南揭幕

2019-09-22 15:13

9月26日新豐、竹北、湖口、新埔30村里停水 上千戶受影響

2019-09-23 08:59

竹市公道三 經費到位

2019-09-22 23:45

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

韓國瑜首編總預算 民進黨議員批發大財破功

2019-09-23 10:35

東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」

2019-09-22 15:13

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

他國小偷只指北針愧疚數十年 歸還學校還寫懺悔信

2019-09-23 09:44

每每開課大爆滿 來聽法醫老師那堂生死學課

2019-09-22 13:18

長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33

曾收門票19年 遊客躲收費「晚上比白天熱鬧」

2019-09-22 23:15

全運會桃園划船奪首金 集訓苦寧可跟女友分手也不退出

2019-09-22 18:17

台南市南區廟會活動宮廟自律 沿路清掃鞭炮配合交管

2019-09-23 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top