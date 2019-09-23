影／天乾風強台中野草大火 消防人員迅速控制未延燒

相關新聞
彰化劇場藝術節將登場 9月底前購票享早鳥優惠2019-09-23 07:22
南投中寮龍眼銳減衝擊 老人供餐恐斷炊2019-09-22 23:55
彰化縣農會種出頂級貨 白蘆筍每公斤1200元2019-09-22 23:47
彰化海岸線19單位認養淨灘 大地協會20年不斷2019-09-22 23:46
彰化6千人淨灘 清出39噸垃圾2019-09-22 23:43
銳減8成險停辦 南投龍眼季祭灶登場2019-09-22 23:43
中市規畫防災公園 1年3~5座2019-09-22 23:40
台中闢科學園區 民眾：別再徵民地2019-09-22 23:36
彰化溪湖欒樹節 千人傳水資源2019-09-22 23:21
三代同堂天倫樂 阿公阿嬤大展身手兒孫一旁加油2019-09-22 19:26
台中光與綠音樂會 台電：希望年輕人為節電挺身而出2019-09-22 18:17
扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了2019-09-22 18:15
南投龍眼季今年險停辦 卻因「灶神」逆轉復活登場2019-09-22 17:24
影╱72歲抗癌奶奶曾站上小巨蛋 表演爵士鼓投身公益2019-09-22 17:12
彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了2019-09-22 16:34
2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中2019-09-22 16:10
台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向2019-09-22 14:55
台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金2019-09-22 14:08
影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻2019-09-22 13:56
台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」2019-09-22 11:29
再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊2019-09-22 09:24
「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」2019-09-16 00:00
韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！2019-07-24 19:21
彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相2019-07-18 12:00
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了2019-09-22 18:15
士林夜市水果攤又傳坑人價 市場處：已開罰2019-09-22 21:07
腸胃不適掛病號 高雄副市長李四川住院2019-09-22 19:08
台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」2019-09-22 11:29
桃禧航空城酒店9年再見 桃園喜來登酒店開張進軍國際2019-09-22 17:24
彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了2019-09-22 16:34
中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才2019-09-22 09:49
北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚2019-09-22 12:37
2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中2019-09-22 16:10
台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」2019-09-22 11:45
秋天到了！ 台中不必上山就到公園賞花2019-09-22 15:16
板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高2019-09-22 13:07
夜市水果攤又傳坑客 朱學恒：柯文哲解決就捐民眾黨5萬2019-09-22 21:40
遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費2019-09-22 21:12
南投龍眼季今年險停辦 卻因「灶神」逆轉復活登場2019-09-22 17:24
竹縣新埔民眾修祖墳爭議 縣府： 許可證已撤銷2019-09-22 18:57
竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位2019-09-22 12:40
影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平2019-09-22 19:15
影／張安樂：兩岸要避免打仗只有「和平統一」2019-09-22 18:58
台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向2019-09-22 14:55
柯文哲酸高市議會質詢只到6點半 王鴻薇：北市也一樣2019-09-22 16:43
來聽法醫老師那堂生死學課 大聊禁忌話題2019-09-23 07:50
高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？2019-09-22 11:34
台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金2019-09-22 14:08
83歲鑽石夫妻 分享60年婚姻相處秘訣2019-09-22 17:18
影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒2019-09-22 12:33
影╱基隆是孕育籃球國手的搖籃 他辦第一屆好漢盃今開打2019-09-22 17:29
「後壁‧鹽水」攝影比賽 邀您用鏡頭發掘台南之美2019-09-22 17:36
全台第一條行動支付市集示範街道 今天台南揭幕2019-09-22 15:13
影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來2019-09-22 13:28
東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」2019-09-22 15:13
高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束2019-09-22 13:09
每每開課大爆滿 來聽法醫老師那堂生死學課2019-09-22 13:18
竹市公道三 經費到位2019-09-22 23:45
長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加2019-09-22 11:33
全運會桃園划船奪首金 集訓苦寧可跟女友分手也不退出2019-09-22 18:17
台南市南區廟會活動宮廟自律 沿路清掃鞭炮配合交管2019-09-23 00:13
留言