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影／天乾風強台中野草大火 消防人員迅速控制未延燒

2019-09-23 08:35聯合報 記者游振昇╱即時報導

天乾物燥又逢東北季風的強風，台中市中清路旁昨晚發生野草大火，火勢猛烈，消防人員迅速到場並控制火勢，沒有延燒。

民眾昨晚經過台中市中清路，往清水區方向，接近國道三號沙鹿交流道附近，看到路旁雜草大火，立即打119報案。台中市消防局派消防車到場，迅速控制火勢，並在下風處開闢防火線，防止火勢蔓延。

這幾天東北季風風強，尤其是台中海線地區，昨晚的野草大火，風勢助長火勢，消防人員提醒，不要亂丟煙蒂和火源，避免引起野草大火和森林火警。

台中市中清路旁，昨晚發生野草大火。圖/取自臉書
台中市中清路旁，昨晚發生野草大火。圖/取自臉書
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