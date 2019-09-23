影／天乾風強台中野草大火 消防人員迅速控制未延燒

2019-09-23 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



天乾物燥又逢東北季風的強風，台中市中清路旁昨晚發生野草大火，火勢猛烈，消防人員迅速到場並控制火勢，沒有延燒。

民眾昨晚經過台中市中清路，往清水區方向，接近國道三號沙鹿交流道附近，看到路旁雜草大火，立即打119報案。台中市消防局派消防車到場，迅速控制火勢，並在下風處開闢防火線，防止火勢蔓延。