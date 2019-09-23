彰化劇場藝術節將登場 9月底前購票享早鳥優惠

2019-09-23 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」將於10月19日至11月17日在員林演藝廳登場，包括故事工廠的「一夜新娘」、阮劇團「台語仙拚仙」、台南人劇團「愛的落幕」等，9月30前訂票，享早鳥票75折優惠，今年也與員林地區藝文商店配合，憑券消費還有打折優惠，民眾可來吃美食、看好戲、遊彰化。

彰化縣文化局長張雀芬表示，彰化劇場藝術節今年針對不同觀眾族群規劃演出節目，故事工廠的「一夜新娘」是以原著王瓊玲老師的小說文本改編的大時代異國戀情，演員有譚艾珍、陳以恩、風田等人；FOCA福爾摩沙馬戲團「悟空」帶來高難度特技表演的新馬戲；阮劇團「台語仙拚仙」以考試為主題的台語脫口秀；無獨有偶工作室劇團「微塵．望鄉」關懷異鄉打拚的新住民議題；台南人劇團

「愛的落幕」讓人體會愛情即將燃盡前的糾結與絕望；楊景翔演劇團「單身租隊友」告訴你遇到好室友讓您生活不孤單；不可無料劇場「第366夜」」帶著棉被枕頭進劇場的互動式體驗。

9月30前訂票可享早鳥票75折優惠，套票集點再送限訂好禮，數量有限，送完為止，購票民眾還可持節目票券至員林的藝文商店享「一票雙享」優惠折扣，民眾可騎YouBike到員林的興賢書院等處遊玩後，再去員林品嚐圓仔冰、涼圓、米糕等在地美食。