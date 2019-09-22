三代同堂天倫樂 阿公阿嬤大展身手兒孫一旁加油

2019-09-22 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台灣少子化問題嚴重，三代同堂對很多家庭來說可能變成歷史名詞，財團法人彰化縣私立崇德社會福利慈善事業基金會與員林市大同國中合辦祖孫科學競賽，比賽規定每隊一定要推選1名長輩參賽，很多阿公、阿嬤為讓孫子有面子，輸人不陣認真地全力以赴，現場洋溢難得一見的三代同堂親子同樂的歡笑聲。

面前展實力，壓力不小，在一旁的孫子應該喊「加油、加油」，卻喊出「緊張、緊張」，全場笑翻，化解緊張的比賽氣氛。

祖孫科學競賽21日上午8時30分在員林市大同國中活動中心登場，有多隊祖孫提早1小時報到，搶先了解今天的科學競賽項目，三代年齡總和最多達165歲。

常務董事陳貞桝說，崇德社福基金會為倡導社會祥和風氣，去年起舉辦祖孫三代科學營，鼓勵祖父母（外祖父母）、父母和就讀國中小的孩子一起來玩智高遊戲，今年第二屆競賽，藉由祖孫跨代組裝智高工具，例如彈力車、投石機，達到促進親情，共創祥和的社會。

校長謝國士說，現今工商社會，三代同堂的家庭越來越少，很多祖父母與孫子的感情疏離，大同國中重視尊親孝悌，所以和崇德社福基金會合舉祖孫科學競賽活動，也呈現大同國中美好的教學環境和教育成果。

祖孫科學競賽是組裝智高零件，以家庭為單位的參賽隊伍每一家戶1組器材，裁判長楊銘坤說明比賽規則後，開放10分鐘讓參賽者觀看事先組裝的3部彈力車。隨後，參賽的祖父母、家長、學生用相機從各個角度拍彈力車，回座開始組裝。

第一組的黃姓家長和孩子僅15分鐘完完成組裝，速度最快，主持人請教快速組裝秘訣，他說「我是從事工業，每天接觸機械，彈力車結構簡單，他看過就會組裝。」其餘15隊繼續組裝彈力車，部分家長遇到困難，舉手求助，國立員林農工志工隊「神救援」，協助家長和小朋友調整彈力車的細部零件。

各隊30分鐘內完成組裝彈力車，到比賽場地練習「發車」，車子跑不遠、跑太快、跑出界，都需調整零件、橡皮筋、發射力道或角度，實地練習半小時。裁判長楊銘坤宣布比賽開始，三回合定勝負，第一回合由孫子輩上場，阿公、阿嬤和家長在座位上伸長脖子觀看，如果彈力車跑到高分區，阿公、阿嬤和家長笑得合不攏 嘴，若是跑到低分區甚至0分，小選手回座都被安慰「嘸要緊，還有兩次。」

第二回合家長或阿公、阿嬤上場，多名求勝心切的孫子不放心父母、阿公阿嬤的技術，先調整角度再讓父母、阿公阿嬤發射彈力車，主持人為了緩和緊張氣氛，要小朋友為長輩喊「加油」，有一名國小學生為阿嬤喊「緊張、緊張、緊張」，全場選手和來賓都哈哈大笑，阿嬤選手也笑了。第三回合不限定選手身分，半數隊伍由小朋友出馬，積分低的隊伍希望扳回一城，積分高則盼望維持領先的優勢。

祖孫三代科學競賽鼓勵跨世代玩科學，增進親子感情。靜修國小張姓家長說，孩子從比賽中學到物理知識，寓教於樂，很有意義。報名年齡總和達165歲的大同國中張姓家庭，阿公當啦啦隊，父子兩代下場比賽。

張姓家長說，比賽有趣但報名門檻太高，建議主辦單位放寬報名限制，讓更多家庭來玩科學。家族參與（含未報名者）年齡總和190歲的林姓家庭，肯定比賽同時具備親情教育與物理教育，希望未來有更多家族像他們一樣報名，凝聚親情。

大同國中學務處、輔導室設計親子闖關攤位，學生只要寫下「我想對阿公、阿嬤講的話」等真心話大考驗，集滿三個戳章，就能兌換可愛的愛心飾品、青蛙燈等點心小物，家長利用等待比賽的空檔去闖關，拿到禮物滿心歡喜。