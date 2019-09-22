台中光與綠音樂會 台電：希望年輕人為節電挺身而出

2019-09-22 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台灣電力公司下午在勤美誠品草悟道舉辦「光與綠音樂會」，除了邀請知名樂團和請到台電女排明星球員張秝芸到場，台電幾位已不年輕的官員也一字排開席地而坐，希望與年輕人打成一片。台電配售電系統執行長王耀庭致詞時說的坦白，節電不只是長輩的事，「希望年輕人能挺身而出」一起愛地球、節能減碳。

到場的台電官員除了王耀庭，還有發言人徐造華、業務處長沈國揚、台電台中區營業處長郭芳楠等；台中市府社會局長彭懷真、文化局副局長曾能汀等也到場參與。他們都已非身手矯健的年輕人，儘管動作不甚靈活，仍勉強席地而坐。

王耀庭說，活動以「我節電我驕傲」做宣傳主軸，就是希望以年輕人的語彙、與年輕人接觸，希望讓年輕人對節電更有感覺、更有態度，並瞭解到節電不僅僅是家裡面長輩的行為而已，更希望年輕人能挺身而出，瞭解節電該是件愛護地球，以及值得驕傲之事。

昨天邀請到的表演者有娃娃魏如萱、2019入圍金曲「最佳國語男歌手」柯智棠、2018入圍金曲「最佳演唱組合」Crispy脆樂團、演唱會秒殺傳說的小男孩樂團、新世代迷幻音樂詩人許含光、台中在地TH4 Plus人聲樂團等，希望藉由大家走出戶外看表演，為心靈充電。