扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

2019-09-22 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，縣府近年加強道路補救工程，34K至39K瑞岩路段近期鋪設水泥路面，卻有人無視「封路公告」開車強行通過水泥未乾路面留下深長胎痕，當地居民氣得狂罵「沒公德心」怒斥喊查。

而投89線是力行、紅葉等部落對外聯絡通行，也是當地發展觀光和載運農產的必經道路，但因位居山坡又頻遭豪雨侵襲和重車輾壓，路況險惡破碎被稱為「全台最爛的路」，縣府因此透過貨櫃堆疊、RCP管排水、混凝土蓋板極力整建改善。

沒想到，正在重新施作鋪設水泥路面的34.5K至39.5K處瑞岩路段，卻傳有民眾不顧水泥還沒乾就開車硬闖，導致才鋪好整平的水泥路面出現2道又深又長的輪胎痕，氣得居民大罵「太沒公德心」，施工包商則憂憤「做白工」，還恐延宕工期。

包商表示，該水泥路面鋪設工程是從16日起至10月5日，施工前就已在施工入口處設立告示牌，清楚標示「道路封閉公告」，昨傍晚巡檢工況時卻在37K洋港瀑布段發現輪胎痕，工程人員全力趕工成果毀於一旦，讓他們相當傻眼且痛心。