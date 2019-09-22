72歲抗癌奶奶曾站上小巨蛋 表演爵士鼓投身公益

2019-09-22 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



弘道老人福利基金會今天在鹿港體育場舉辦愛心園遊會，72歲抗癌奶奶楊寶秀也上台表演，楊寶秀說，當年痛苦的化療讓她想轉移注意力而去學了爵士鼓，前年看了弘道的老人仙角百老匯，讓她又重新學爵士鼓，上台一圓年輕時喜歡搖滾樂的夢，她說「不要放棄自己，任何年紀都可以圓夢」。

弘道老人福利基金會與國際獅子會300- C3區榮譽副總監張文彥、048總監特別顧問楊承霖、弘道彰化助老委員會共同主辦「獅展公益 齊心送愛弘道愛心園遊會」，彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人今天也與大家一起主持開幕式，希望募集助老經費，今天現場有逾100個攤位、雅頓剪髮、絡力馨經絡按摩、經典古董車展示等。

還有抗癌奶奶楊寶秀、竹塘社區木棉稻不老樂團、溪湖西勢不老樂團、92歲的不老魔術師鍾波球爺爺表演，讓大家看見不老精神。

72歲楊寶秀的活力爵士鼓讓人驚豔，她說，她年輕時非常喜歡搖滾樂，但那個年代也沒有音樂教室可以讓她學，直到50幾罹患乳癌、淋巴癌，因為化療很痛苦吃東西就吐，根本吃不下、頭髮掉光，也無法工作，為了轉移自己注意力，她找了老師學爵士鼓，一開始音樂教室說，他們只教小孩，讓她好失望，後來有老師願意教她，她認真的學了一年，化療結束後，又回到幼兒園當娃娃車司機。

70歲時她到小巨蛋看了弘道辦的仙角百老匯，看完後非常興奮，也決定要參加甄選，為了站上舞台，她又重拾鼓棒，開始找老師認真學爵士鼓，練了出埃及記曲子，和老師錄甄選影音到半夜12點，終於圓夢站上小巨蛋表演爵士鼓。

楊寶秀單身未婚，她說，做化療時，別人都是老公和兒女一人扶一邊去診療，她是一個人去，醫師都說她是最勇敢的病人，她覺得人生最重要的是「不要放棄自己」，只要想學，什麼都可以訓練，她不會覺得自己年紀大了手腳不靈活，還有很多事可以去做，可以讓自己忙得很開心。