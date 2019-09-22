親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

狂做腹肌運動還是消不了鮪魚肚？專家：訓練方式錯了

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化海岸濕地生態資源豐富，縣內地方團體組織今天號召200多個團體共6千多人大規模淨灘，志工首次穿膠鞋走進大城鄉台西三角地潮間帶撿垃圾，還到大肚溪口出海口須徒步30分鐘的魚塭區整理環境，今天共清出39.13公噸垃圾，環保人士指出，淨灘治標不治本，要求要從源頭管理。

彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心今天分別在北中南展開淨灘，範圍北從大肚溪出海口，南到濁水溪出海口，涵蓋七個沿海鄉鎮，為縣內歷年來最盛大的淨灘活動，民眾報名踴躍，彰化市有國小家長會包了4輛遊覽車，讓親子了解生態環境，也有外縣市民眾千里迢迢到彰化西南角做環保。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，今年除了提供包車接送服務以節能減碳，還要求志工自帶水壺，現場不提供水杯、罐裝水，淨灘成果一般垃圾有28.7公噸，資源回收垃圾10.43公噸，主要垃圾以保麗龍最多。

大城南段台西三角地因地形影響位處偏僻，累積大量廢棄物，日前被環保組織評為全台第二髒海岸，彰化縣海岸線歸屬因此總盤點，包括第四河局、林務局、國有財產署、漁業署等單位連日先以大型機具清除營建廢棄物、鏽蝕廢棄的鐵殼船、漂流木、漁網等至少1400公噸垃圾，減輕民眾徒手淨灘負擔。

台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢說，彰化海岸線過去部分區域權責不明，垃圾分區域又分種類處理，環境維護有漏洞，這次行政院帶領相關單位從8月間開始做第一波清除，未來寄望歸屬單位不要推責，建議常見的漂流木能由林務局全權處理，設置集中堆置所，不要只挑有價的處理，漁業署、漁會則應輔導漁民將廢棄魚網回收再利用，漁民出海根據潮汐，無法在家等垃圾車，為避免他們亂丟垃圾，可在漁港、崗哨設置子母車。

民間團體今天號召6千多名志工到彰化西海岸淨灘。記者林敬家／攝影
民間團體今天號召6千多名志工到彰化西海岸淨灘。記者林敬家／攝影
分享
志工今天罕見穿上膠鞋走進大城鄉台西三角帶的潮間帶撿垃圾。圖／彰化環保聯盟提供
志工今天罕見穿上膠鞋走進大城鄉台西三角帶的潮間帶撿垃圾。圖／彰化環保聯盟提供
分享
志工今天罕見穿上膠鞋走進大城鄉台西三角帶的潮間帶撿垃圾。圖／彰化環保聯盟提供
志工今天罕見穿上膠鞋走進大城鄉台西三角帶的潮間帶撿垃圾。圖／彰化環保聯盟提供
分享
彰化民間團體今天號召6千多名志工到彰化西海岸淨灘。記者林敬家／攝影
彰化民間團體今天號召6千多名志工到彰化西海岸淨灘。記者林敬家／攝影
分享

淨灘漁民

相關新聞

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻

2019-09-22 13:56

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

彰化高賓閣活化卡關 月底5度招標

2019-09-22 00:00

台中不留餘「蒂」 海陸清出2768菸蒂

2019-09-21 23:52

台中SUPER教師 當過5星主廚、跆拳奪金…

2019-09-21 23:21

低碳動起來！國際無車日 500人鐵馬、步行上路

2019-09-21 23:19

租屋常見糾紛 簽約反悔、設備毀損

2019-09-21 23:16

租賃專法上路年餘 中市零開罰

2019-09-21 23:09

中橫20谷關千人健行 921千人齊步走

2019-09-21 20:28

中市辦「讓車停下來」活動 逾500人騎鐵馬上路

2019-09-21 16:36

台中海陸域清垃圾 清出714公斤垃圾、2千根菸蒂

2019-09-21 16:08

借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54

影／盧秀燕示範避難防災3動作 點名新北市長侯友宜接力

2019-09-21 15:31

3500人挑戰極限！ 台中首場「斯巴達障礙跑」引爆

2019-09-21 15:25

全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38

11戶「房間看創意」欣賞從海平面至海拔3886公尺的台中

2019-09-21 14:28

秋行軍蟲不斷擴散 彰化縣府雇用植物醫師走入田間迎戰

2019-09-21 13:37

921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52

「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

開箱照正夯！ 寒軒國際拍中廚開箱照

2019-09-21 16:58

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35

首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

高市議會開會時間爭議 陳其邁：協商用表決是很奇怪

2019-09-21 23:12

李陽席地賣藝 一手好字養家

2019-09-21 23:20

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

地下神宮吸睛 台南虎頭埤還有第3座神社

2019-09-22 00:32

百年花蓮鐵道園區中山堂 將變身鐵道電影院

2019-09-22 07:43

苗栗家扶培訓家長就業力 專業月嫂來授課

2019-09-21 17:19

竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40

中華廣東新住民交流協會成立 凝聚新住民力量

2019-09-21 19:35

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

中橫20谷關千人健行 921千人齊步走

2019-09-21 20:28

長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33

二手書店助169名學童補救教學 募愛心志工保險費

2019-09-22 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top