彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了
彰化海岸濕地生態資源豐富，縣內地方團體組織今天號召200多個團體共6千多人大規模淨灘，志工首次穿膠鞋走進大城鄉台西三角地潮間帶撿垃圾，還到大肚溪口出海口須徒步30分鐘的魚塭區整理環境，今天共清出39.13公噸垃圾，環保人士指出，淨灘治標不治本，要求要從源頭管理。
彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心今天分別在北中南展開淨灘，範圍北從大肚溪出海口，南到濁水溪出海口，涵蓋七個沿海鄉鎮，為縣內歷年來最盛大的淨灘活動，民眾報名踴躍，彰化市有國小家長會包了4輛遊覽車，讓親子了解生態環境，也有外縣市民眾千里迢迢到彰化西南角做環保。
彰化環保聯盟總幹事施月英說，今年除了提供包車接送服務以節能減碳，還要求志工自帶水壺，現場不提供水杯、罐裝水，淨灘成果一般垃圾有28.7公噸，資源回收垃圾10.43公噸，主要垃圾以保麗龍最多。
大城南段台西三角地因地形影響位處偏僻，累積大量廢棄物，日前被環保組織評為全台第二髒海岸，彰化縣海岸線歸屬因此總盤點，包括第四河局、林務局、國有財產署、漁業署等單位連日先以大型機具清除營建廢棄物、鏽蝕廢棄的鐵殼船、漂流木、漁網等至少1400公噸垃圾，減輕民眾徒手淨灘負擔。
台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢說，彰化海岸線過去部分區域權責不明，垃圾分區域又分種類處理，環境維護有漏洞，這次行政院帶領相關單位從8月間開始做第一波清除，未來寄望歸屬單位不要推責，建議常見的漂流木能由林務局全權處理，設置集中堆置所，不要只挑有價的處理，漁業署、漁會則應輔導漁民將廢棄魚網回收再利用，漁民出海根據潮汐，無法在家等垃圾車，為避免他們亂丟垃圾，可在漁港、崗哨設置子母車。
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