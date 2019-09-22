彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化海岸濕地生態資源豐富，縣內地方團體組織今天號召200多個團體共6千多人大規模淨灘，志工首次穿膠鞋走進大城鄉台西三角地潮間帶撿垃圾，還到大肚溪口出海口須徒步30分鐘的魚塭區整理環境，今天共清出39.13公噸垃圾，環保人士指出，淨灘治標不治本，要求要從源頭管理。

彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心今天分別在北中南展開淨灘，範圍北從大肚溪出海口，南到濁水溪出海口，涵蓋七個沿海鄉鎮，為縣內歷年來最盛大的淨灘活動，民眾報名踴躍，彰化市有國小家長會包了4輛遊覽車，讓親子了解生態環境，也有外縣市民眾千里迢迢到彰化西南角做環保。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，今年除了提供包車接送服務以節能減碳，還要求志工自帶水壺，現場不提供水杯、罐裝水，淨灘成果一般垃圾有28.7公噸，資源回收垃圾10.43公噸，主要垃圾以保麗龍最多。

大城南段台西三角地因地形影響位處偏僻，累積大量廢棄物，日前被環保組織評為全台第二髒海岸，彰化縣海岸線歸屬因此總盤點，包括第四河局、林務局、國有財產署、漁業署等單位連日先以大型機具清除營建廢棄物、鏽蝕廢棄的鐵殼船、漂流木、漁網等至少1400公噸垃圾，減輕民眾徒手淨灘負擔。