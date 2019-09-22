2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



2020台灣燈會將在明年2月8日在台中市登場，台中市政府規劃以「璀璨台中」為燈會主軸，為了因應龐大的觀光人潮，燈會預計招募5000名的志工，只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊的民眾就可報名，台中市第二警分局21日下午也趁「守望相助隊示範觀摩演練」的機會，向守望相助隊宣傳燈會志工的相關訊息。

台中市第二警分局表示，為宣傳及招募燈會志工，21日下午特別利用「2019年守望相助隊示範觀摩演練」機會，在北區新民高中禮堂擺設宣導攤位，由市警察局局長楊源明、第二警分局長高誌良共同向台中市全體守望相助隊宣傳燈會活動及志工招募資訊，也利臉書直播放送「台灣燈會在台中」的好消息，守望相助隊得知年度盛事將在台中舉辦的訊息，獲得隊員們熱情迴響，紛紛詢問燈會活動細節。

台中市第二警分局表示，明年燈會志工招募將使用「2020台灣燈會志工整合服務平台(https://volunteer.taichung.gov.tw/index.aspx)，預計招募5000人， 只要年滿16歲且領有志願服務紀錄冊之民眾均可報名，相關細節可上網瀏覽或洽詢台中市志願服務推廣中心(04)24375973分機9。