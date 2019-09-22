親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

狂做腹肌運動還是消不了鮪魚肚？專家：訓練方式錯了

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

2020台灣燈會將在明年2月8日在台中市登場，台中市政府規劃以「璀璨台中」為燈會主軸，為了因應龐大的觀光人潮，燈會預計招募5000名的志工，只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊的民眾就可報名，台中市第二警分局21日下午也趁「守望相助隊示範觀摩演練」的機會，向守望相助隊宣傳燈會志工的相關訊息。

台中市第二警分局表示，為宣傳及招募燈會志工，21日下午特別利用「2019年守望相助隊示範觀摩演練」機會，在北區新民高中禮堂擺設宣導攤位，由市警察局局長楊源明、第二警分局長高誌良共同向台中市全體守望相助隊宣傳燈會活動及志工招募資訊，也利臉書直播放送「台灣燈會在台中」的好消息，守望相助隊得知年度盛事將在台中舉辦的訊息，獲得隊員們熱情迴響，紛紛詢問燈會活動細節。

台中市第二警分局表示，明年燈會志工招募將使用「2020台灣燈會志工整合服務平台(https://volunteer.taichung.gov.tw/index.aspx)，預計招募5000人， 只要年滿16歲且領有志願服務紀錄冊之民眾均可報名，相關細節可上網瀏覽或洽詢台中市志願服務推廣中心(04)24375973分機9。

台中市第二警分局表示，明年的燈會包含正、副二大展區，主展區在后里馬場、森林園區，佔地35公頃，從明年2月8日至2月23日為期16天的展期，分為雨林秘境、藝想世界，展現生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新；副展區則在文心森林公園，佔地8.8公頃，展期從今年12月21日至明年2月23日，長達65天，以童趣樂園為主，呈現親子歡樂、活力宜居的城市意涵。

台中市第二警分局昨天在新民高中舉辦守望相助隊示範觀摩演練活動，現場宣傳明年燈會志...
台中市第二警分局昨天在新民高中舉辦守望相助隊示範觀摩演練活動，現場宣傳明年燈會志工的相關資訊。圖／第二警分局提供
分享

台灣燈會台中市直播

相關新聞

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻

2019-09-22 13:56

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

彰化高賓閣活化卡關 月底5度招標

2019-09-22 00:00

台中不留餘「蒂」 海陸清出2768菸蒂

2019-09-21 23:52

台中SUPER教師 當過5星主廚、跆拳奪金…

2019-09-21 23:21

低碳動起來！國際無車日 500人鐵馬、步行上路

2019-09-21 23:19

租屋常見糾紛 簽約反悔、設備毀損

2019-09-21 23:16

租賃專法上路年餘 中市零開罰

2019-09-21 23:09

中橫20谷關千人健行 921千人齊步走

2019-09-21 20:28

中市辦「讓車停下來」活動 逾500人騎鐵馬上路

2019-09-21 16:36

台中海陸域清垃圾 清出714公斤垃圾、2千根菸蒂

2019-09-21 16:08

借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54

影／盧秀燕示範避難防災3動作 點名新北市長侯友宜接力

2019-09-21 15:31

3500人挑戰極限！ 台中首場「斯巴達障礙跑」引爆

2019-09-21 15:25

全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38

11戶「房間看創意」欣賞從海平面至海拔3886公尺的台中

2019-09-21 14:28

秋行軍蟲不斷擴散 彰化縣府雇用植物醫師走入田間迎戰

2019-09-21 13:37

921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52

「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top