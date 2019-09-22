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台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市長盧秀燕以「前店、後廠、自由港」的「台中富市3」三大策略為台中拚經濟，新任經濟發展局長張峯源則表示，他要以「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」3大面向，落實這項政策，驅使台中經濟更上一層。

張峯源說，招商引資首要加強企業投資台中，並加強排除投資障礙，市府已成立招商單一窗口及招商工作小組，並積極盤點企業投資待解決案件；近期將召開招商工作會議邀請業者及主管機關面對面討論，在合法的空間下為企業排除投資障礙，將資金引進台中，帶動就業與地方發展，連帶回饋地方產生稅收，形成良好循環。

此外，市府也積極引進策略性投資案件，目前已協助的指標性投資案如三井LaLaport、ATT集團投資台中；面對台商回流、中美貿易戰轉單效應，市府會協助企業將投資做大。此外，台中市目前規劃設置中的產業園區計有潭子聚興產業園、豐洲二期及大里夏田等約有533公頃，完成後約可引進投資額2665億元。

在產業轉型方面，他說，台中市是工具機、手工具、自行車等產業重要聚落，市府將協助產業智慧化、國際化及貿易化，面對未來挑戰。也會投入資源協助企業開創商機，並積極培育具備跨域、多元知識人才，協助解決企業發展面臨的問題。

至於生活經濟，台中的商圈、市場都深具特色，包括逢甲商圈、一中商圈、第二市場等，市府將加強舉辦如今年暑假舉辦的「台中購物節」等活動，以吸引全國、甚至全世界各地民眾來台中來消費。市府也將靈活運用台中在地產業優勢和商業動能，提高城市能見度、帶動人潮與商機進入台中。

台中市新任經濟發展局長張峯源（右五）表示，要以「招商引資」、「產業轉型」、「生活...
台中市新任經濟發展局長張峯源（右五）表示，要以「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」3大面向，落實台中富市3政策。圖／台中市政府提供
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