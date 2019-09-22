影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻

2019-09-22 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化溪湖鎮東螺溪畔產業道路兩側種了1.5公里台灣欒樹，每年9到11月四色花盛開，吸引民眾拍照打卡；湖埔社區大學長期養護該區段，復育生態環境，今天舉行上千人的「戀戀欒樹節」，彰化縣長王惠美還與遊客一起進行「傳遞水資源」儀式，4顆大球被民眾傳遞綿延100公尺象徵水流動，場面壯觀，藉此提醒民眾愛護水資源。

「戀戀欒樹節」今年主題環繞水資源保護與生物多養性，現場除了有毛色繽紛的金剛鸚鵡齊飛，還有探索樂園的恐龍與親子同樂，在地學生、社區、企業一起參與，120攤的文創市集相當熱鬧。

彰化縣長王惠美說，東螺溪是舊濁水溪，也是彰化母親之河，貫穿多個鄉鎮，未來要努力讓東螺溪成為彰化的生態黃金，鄰近有許多畜產業，已從源頭要求定期檢測水質，東螺溪畔也設置了自行車步道，民眾可以騎乘自行車徜徉在東螺溪畔，往後還有溪湖城鎮之心的公園綠地，田尾怡心園也開始整理，要透過點線面串連讓彰化縣更有看頭。