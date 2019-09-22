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再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24聯合報 記者游振昇╱即時報導

「用謝謝，說再見」，經營41年的台中市豐原三民書局本月30日將結束營業，推出清特價和各種折扣，昨晚吸引人潮購書和文具，結帳也要排隊；一名老顧客說，三民書局是有人情味的書局，店內有些店員從少女時代工作到現在的熟女，堅持工作到最後一刻，老板利錦祥原本想撐到老店員們退休，但實體書店難經營，且租約到期，只好忍痛向大家說再見。

三民書局要結束營業，很多老豐原人不捨，結束營業前，圖書全面79折起、3本以上75折起、文具全面69折起、全員65折起，會員當日累積消費2000元，送「豐原三民書局限量帆布袋」，但目前已兌換完，可見這幾天書局購買人潮很多。

昨晚的三民書局很熱鬧，營業區從一樓到3樓都有人潮，有父母帶小孩選書買文具，有學生挑雜誌和漫畫，3樓的出清特價區也很搶手，有些商品已快賣完，昨晚上門的客人，幾乎都人手一袋商品，而非平常上書局只是看而不買。

豐原三民書局就在豐原火車站旁，民國67年由老闆夫婦利錦祥、陳姿媚頂下改名為三民書局，早期以專賣黨外雜誌、台灣本土作家、社會文史批判專論的書籍，很多豐原人或外地遊客，常和朋友約好在三民書局碰面，書局內有明亮空間和閱讀場所，豐原人陳小姐說，這是一間令人懷念的書局，曾是讓她「等一個人的書局」。

台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業，昨晚湧進購書和文具人潮。記者游...
台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業，昨晚湧進購書和文具人潮。記者游振昇／攝影
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台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業，昨晚湧進購書和文具人潮，出清特...
台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業，昨晚湧進購書和文具人潮，出清特賣品銷售快。記者游振昇／攝影
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台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業。記者游振昇／攝影
台中市豐原三民書局經營41年，本月30將結束營業。記者游振昇／攝影
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