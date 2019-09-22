再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「用謝謝，說再見」，經營41年的台中市豐原三民書局本月30日將結束營業，推出清特價和各種折扣，昨晚吸引人潮購書和文具，結帳也要排隊；一名老顧客說，三民書局是有人情味的書局，店內有些店員從少女時代工作到現在的熟女，堅持工作到最後一刻，老板利錦祥原本想撐到老店員們退休，但實體書店難經營，且租約到期，只好忍痛向大家說再見。

三民書局要結束營業，很多老豐原人不捨，結束營業前，圖書全面79折起、3本以上75折起、文具全面69折起、全員65折起，會員當日累積消費2000元，送「豐原三民書局限量帆布袋」，但目前已兌換完，可見這幾天書局購買人潮很多。

昨晚的三民書局很熱鬧，營業區從一樓到3樓都有人潮，有父母帶小孩選書買文具，有學生挑雜誌和漫畫，3樓的出清特價區也很搶手，有些商品已快賣完，昨晚上門的客人，幾乎都人手一袋商品，而非平常上書局只是看而不買。