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921大地震20年 臺灣客家文化館展出「記憶與重生-921」

2019-09-21 23:47聯合報 記者劉星君╱即時報導

921大地震20周年，在苗栗縣銅鑼鄉的臺灣客家文化館在文化藝廊展出「記憶與重生-921」特展，921地震後，台中東勢、石岡一帶客家聚落損毀嚴重，特展展出東勢匠寮巷6個家戶在地震後搶救下物件，與劉家伙房的老照片與影像，建構客庄居民的歷史軌跡，展期半年。

台中東勢區的匠寮巷，早在清代時期即形成聚落，保留早期狹小巷弄街市格局，及環繞廟宇而建的民宅。石岡區的劉家伙房，原是石岡、東勢一帶規模最大的建築群。

展出的物件，包含早期與日常生活、產業相關物件，例如丘逢甲的後代，女詩人邱和珍（1916-1981）詩集、手稿以及邱女士生前出版唯一詩集《東山吟草》，此詩集對詩社、詩人的研究，具有相當文獻價值；也展出1985年巧聖先師廟門樓樓梯興建工程的設計圖、模型、日治時期的海軍帽與領巾、陶瓷酒瓶、國軍麵粉袋、鐘錶、黑膠唱片等早期生活物件。

客家文化發展中心主任何金樑說，展出物件、老照片、影像等資料，都是當時客庄文史工作者盡全力搶救，非常珍貴，感謝山城週刊、台中市石岡人家園再造協會、台中市政府葫蘆墩文化中心、台中市客委會、土牛客家文化館等單位，全力相挺出借文物、歷史照片與影像。

特展展出日治時期的海軍帽與領巾、裁縫用削粉土機。圖／臺灣客家文化館提供
特展展出日治時期的海軍帽與領巾、裁縫用削粉土機。圖／臺灣客家文化館提供
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年輕學子看著20年前921大地震後搶救出來的日治時期的海軍帽與領巾。圖／臺灣客家...
年輕學子看著20年前921大地震後搶救出來的日治時期的海軍帽與領巾。圖／臺灣客家文化館提供
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地震後搶救下來的時鐘。圖／臺灣客家文化館提供
地震後搶救下來的時鐘。圖／臺灣客家文化館提供
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特展展出女詩人邱和珍所收藏的詩集。圖／臺灣客家文化館提供
特展展出女詩人邱和珍所收藏的詩集。圖／臺灣客家文化館提供
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特展展出1985年巧聖先師廟門樓樓梯興建工程的設計圖、模型。圖／臺灣客家文化館提...
特展展出1985年巧聖先師廟門樓樓梯興建工程的設計圖、模型。圖／臺灣客家文化館提供
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921大地震客家文化

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