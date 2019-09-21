921大地震20年 臺灣客家文化館展出「記憶與重生-921」

2019-09-21 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



921大地震20周年，在苗栗縣銅鑼鄉的臺灣客家文化館在文化藝廊展出「記憶與重生-921」特展，921地震後，台中東勢、石岡一帶客家聚落損毀嚴重，特展展出東勢匠寮巷6個家戶在地震後搶救下物件，與劉家伙房的老照片與影像，建構客庄居民的歷史軌跡，展期半年。

台中東勢區的匠寮巷，早在清代時期即形成聚落，保留早期狹小巷弄街市格局，及環繞廟宇而建的民宅。石岡區的劉家伙房，原是石岡、東勢一帶規模最大的建築群。

展出的物件，包含早期與日常生活、產業相關物件，例如丘逢甲的後代，女詩人邱和珍（1916-1981）詩集、手稿以及邱女士生前出版唯一詩集《東山吟草》，此詩集對詩社、詩人的研究，具有相當文獻價值；也展出1985年巧聖先師廟門樓樓梯興建工程的設計圖、模型、日治時期的海軍帽與領巾、陶瓷酒瓶、國軍麵粉袋、鐘錶、黑膠唱片等早期生活物件。