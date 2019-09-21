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低碳動起來！國際無車日 500人鐵馬、步行上路

2019-09-21 23:19聯合報 記者余采瀅／台中報導

中市府今年首度舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動，響應922國際無車日。 圖／台...
中市府今年首度舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動，響應922國際無車日。 圖／台中市政府提供
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台中市近年汽機車輛數日益增長，為改善空品，並減少民眾私人運具的使用頻率，中市府今年首度舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動，響應922國際無車日。中市府副秘書長黃國榮昨帶領各局處首長，號召逾500位民眾騎自行車或步行參與，推廣低碳交通。

中市府環保局指出，去年底台中市汽機車數共280萬681輛，今年7月增至281萬8593輛，成長快速。市府接軌國際辦理響應無車日活動，不僅宣示市府改善空汙決心，也呼籲市民減少使用私人車輛，改採步行、共乘、騎自行車或搭乘大眾運輸工具方式替代，一起打造台中成為低碳宜居城市。

黃國榮表示，台中市已躍升台灣第二大城，燃油汽機車總數隨人口增加逐年成長，交通工具汙染排放占全市PM2.5排放量29%。市府積極推動加碼老舊機車汰換補助、推廣電動車輛充(換)電站、雙十公車優惠措施、iBike2.0倍增計畫等政策，多管齊下逐步改善空品。

環保局表示，今年1至8月PM2.5平均值17.1微克，較去年同期19.2微克，改善2.1微克；今年1至8月空氣品質不良(AQI＞100)累積天數25天，相較去年同期43天，減少約4成，顯示在市府及市民的努力下，空品確實改善中。

台中市PM2.5自行車空氣品質公車

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