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921受災戶 廖家6兄妹感恩台灣捐復康巴士

2019-09-21 19:34聯合報 記者江良誠╱即時報導

921大地震今天20周年，中寮鄉民廖茹桓、廖國興6兄妹集資百萬，共同捐贈一輛復康巴士，造福中寮鄉親。廖茹桓說，當年中寮鄉傷亡慘重，各界愛心源源不絕，幫助災民重新站起，6兄妹都已成家立業，也希望盡分心力幫助中寮鄉親，也回報各界愛心。

南投縣副縣長陳正昇代表縣府感謝廖茹桓、廖苙㚬、廖梅嬌、廖國明、廖國興丶廖苙妘等6兄妹及親屬等，並代表縣府接受，陳副縣長感謝廖家兄妹事業有成，不忘回饋社會，921地震經過20年，不只看到災民重建家園，更有心回報社會，讓愛心不斷循環擴大。

廖國興是萬芳醫院神經外科醫師，他說，921大地震時他在馬祖服役，得知南投重創，主動趕回南投幫忙搶救傷患，沒想到第一個傷患就是自己的母親，為媽媽包紮骨折傷口，看到災區滿目瘡痍，老家房子倒了，心中感觸萬分，但慶幸父母都平安。

因為台灣各界當年伸出援手，才能讓中寮災區居民重建家園，經過20年歲月，兄弟姐妹均已成家立業，事業稍有成就，為感念父母教誨，讓父母大愛繼續留傳鄉里，於號召兄弟姐妹共同集資捐贈造福鄉里，經過家人近1年時間討論後，有感中寮鄉福祉車數量不足，因此決定捐贈復康巴士給縣府，照顧中寮長輩。

陳正昇說，縣府93年運用921震災專戶經費購置13輛復康巴士，提供縣內身心障礙者及老人便捷的交通服務。至98年隨著身心障礙者需求不斷增加，除爭取民間捐贈及衛福部補助外，縣府並寬列相關經費充實車隊服務，已有20輛復康巴士。縣府也配合長期照顧十年計畫，針對失能老人開辦專屬的交通接送服務，委託民間社團營運有41輛車，但全力擴展服務規模及品質，提供行動不便鄉親更好的接送服務。

中寮鄉是921地震傷亡最慘重的地區，受災戶廖家六兄妹感謝當年台灣各界伸出援手，集...
中寮鄉是921地震傷亡最慘重的地區，受災戶廖家六兄妹感謝當年台灣各界伸出援手，集資百萬元捐出一輛復康巴士，方便中寮鄉長輩就醫。圖／南投縣政府提供
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中寮鄉是921地震傷亡最慘重的地區，受災戶廖家六兄妹感謝當年台灣各界伸出援手，集...
中寮鄉是921地震傷亡最慘重的地區，受災戶廖家六兄妹感謝當年台灣各界伸出援手，集資百萬元捐出一輛復康巴士，
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921大地震巴士愛心

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