中市辦「讓車停下來」活動 逾500人騎鐵馬上路

2019-09-21 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市政府今日在台灣大道市政大樓府後廣場舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動，響應922國際無車日。中市府副秘書長黃國榮帶領各局處首長，號召逾500名民眾騎自行車或步行參與，呼應無車日節能的交通理念，也宣示市府對人本環境與低碳移動的支持。

黃國榮指出，台中市已躍升台灣第二大城，燃油汽機車總數隨人口增加逐年成長，交通工具汙染排放占全市PM2.5排放量29%。市府積極推動加碼老舊機車汰換補助、推廣電動車輛充(換)電站、雙十公車優惠措施、iBike2.0倍增計畫等政策，多管齊下逐步改善空品。

黃國榮表示，統計數據顯示，今年1月至8月PM2.5平均值為17.1微克，空氣品質不良(AQI＞100)累積天數為25天，較去年同期的43天，減少約4成，顯示在市府及市民的努力下，空氣品質持續改善中。

環保局強調，市府接軌國際辦理響應無車日活動，不僅宣示市府改善空汙決心，也充分展現對空品的重視，呼籲市民減少使用私人車輛，改採步行、共乘、騎乘自行車或搭乘大眾運輸工具方式替代，一起打造台中成為低碳宜居城市。