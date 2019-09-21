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白開水保鮮期僅16小時？ 專家揭示6個健康喝水竅門

台中海陸域清垃圾 清出714公斤垃圾、2千根菸蒂

2019-09-21 16:08聯合報 記者余采瀅╱即時報導

響應2019世界清潔日，中市府環保局今舉行「2019世界清潔日海陸雙淨˙不留餘蒂」，分別在大甲松伯港、西區五權路進行海域、陸域雙主場活動，共清出2768根菸蒂、一般垃圾599.7公斤及資源回收114.4公斤，呼籲民眾重視菸蒂對環境的危害，不亂丟菸蒂。

今日活動海域部分結合「中華民國荒野保護協會」號召德昌營造、陶氏化學、住商不動產等企業，近千人參加以實際行動守護海洋；陸域部分則西區安龍里號召環保志工與民眾及附近店家共68人參與，在五權路與民生路、英才路交叉口等菸蒂丟棄重點路段淨街及撿菸蒂。

此外，市府也與多家連鎖便利商店咖啡店共同簽署「台中市不留餘蒂環保行動宣言」，承諾加強騎樓店面、周邊環境菸蒂清理作業。今早在台中市各地近200家連鎖便利商店及咖啡店同步清理環境及撿菸蒂。

環保局指出，市府加強稽查取締菸蒂熱點並推動巡查清理、聯合稽查及宣導等，減少菸蒂產生，日前也邀集業者響應菸蒂減量措施，並宣導便利商店及連鎖咖啡店等店家業者善盡清潔責任，鼓勵自主認養周邊5公尺清潔工作，規畫建立菸蒂巡查調查回報措施，瞭解菸蒂減量成效，期望號召更多單位加入淨菸行列，齊力參與環境清潔維護。

環保局今日也舉辦「高中職學生1日土壤及地下水汙染整治體驗營」，邀請講師講授土壤及地下水汙染成因、傳輸機制、案例分析及後續整治工法，並實地參訪與儀器設備展示，讓學生體驗土壤及地下水採樣與操作過程，共40位學生參與。

陸域在五權路與民生路、英才路交叉口淨街與撿菸蒂。圖／台中市政府提供
陸域在五權路與民生路、英才路交叉口淨街與撿菸蒂。圖／台中市政府提供
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海域部分結合「中華民國荒野保護協會」號召近千人參加，以實際行動守護海洋。圖／台中...
海域部分結合「中華民國荒野保護協會」號召近千人參加，以實際行動守護海洋。圖／台中市政府提供
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響應2019世界清潔日，台中市政府舉行「2019世界清潔日海陸雙淨˙不留餘蒂」活...
響應2019世界清潔日，台中市政府舉行「2019世界清潔日海陸雙淨˙不留餘蒂」活動。圖／台中市政府提供
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