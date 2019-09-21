借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



有70年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院(原高賓閣)，歷經文化局2年多的修復工程，今天上午舉辦竣工典禮暨鐵路文物展；不過，委外招標卻不順利，歷經４次流標後，所有權人鐵路局職工福利委員會本月底再度招標，縣長王惠美表示，希望透過專業團隊經營，打造為彰化的新亮點。

文化局指出，建於昭和13年(1938)的鐵路醫院(原高賓閣)，有著特殊的幾何造型山牆，屬現代主義建築，然二樓立面連續排列的窗戶，類似西洋古典樣式，形成井然有序的裝飾節奏；鐵路醫院另外三面立面，多以長條窗作為立面開口，規律的排列，讓立面看起來簡潔有序，偶爾穿插圓形窗於其中，增加立面活潑性。

此一建築並有歷史及文化意義，從日治時期的高賓閣料理屋、接待所，高賓閣過去曾是上流社會聯誼交流的地點，包括台灣文學之父賴和及台灣醫學之父杜聰明博士都曾造訪，留下許多珍貴的紀錄。

到40年代，則供做鐵路醫院員工、警察宿舍、鐵路診療所，70年代鐵路醫院，到80年代租借予婚紗公司後，即告荒廢，到100年指定為縣定古蹟，再於105年經文化部及縣府、台鐵職福會共籌措4836萬餘元辦理修復。

配合全國古蹟日，縣府、鐵路局今天熱鬧舉辦鐵路醫院竣工慶賀活動暨鐵路文物展開幕活動，除鐵路文物與鐵道模型及文物等展外，還有時光醫院影片放映，展出至10月6日止(每周一休息)；今天還有一群藝文家現場寫生水彩、油畫蛻變後的高賓閣，開幕活動也透過歌舞表演和喊酒拳，營造酒家娛樂的氛圍。