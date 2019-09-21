3500人挑戰極限！ 台中首場「斯巴達障礙跑」引爆

2019-09-21 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



一次挑戰跑、跳、擲、攀、爬！全球障礙路跑指標「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race），今天台中洲際棒球場舉辦國內首場STADION體育館賽事，集結全球20國、3500位選手，挑戰總長5公里、20項障礙挑戰關卡。

「勇士的挑戰、超人的比賽！」台中市長盧秀燕一早即到場為選手加油，並表示重重關卡考驗選手的體力、耐力、意志力，期盼選手順利過關，未來也將持續引進更多「酷運動」，打造台中成為「酷城市」！

運動局說，「斯巴達障礙跑競賽」今晨熱鬧展開，盧秀燕與寬魚國際股份有限公司負責人「寬姐」邱瓈寬鳴槍下，首批由各國男子、女子200名菁英代表正式起跑。

運動局長李昱叡表示，這是台中首次引進斯巴達障礙跑競賽，賽事關卡難度重重，是屬於「勇士的挑戰、超人的比賽」，更吸引美國、香港、日本、挪威、馬來西亞、菲律賓、韓國、法國和中國等全球20國好手到台中市參賽。

李昱叡說，斯巴達障礙跑為新型態障礙賽，以泥濘、高牆、繩索等障礙風靡全球冒險好手，賽道結合健身器材與障礙物，沿途設置跑、跳、擲、攀、爬等關卡，全球已超過46個國家，一年超過250場賽事、超過8百萬人次參與。

台中的斯巴達體育館系列賽結合Crossfit與耐力訓練的賽制，將整個洲際棒球場會設計周邊賽道、障礙物，賽道總長5公里，沿途設置20項障礙挑戰關卡「跑、跳、擲、攀爬、匍匐前進」等。

台中這次賽事特色特別融入健身房系列運動，選手將接續挑戰跳箱、戰繩、攀繩、爬梯、甩藥球、波比跳等關卡，考驗耐力與毅力，常見健身器材有戰繩、跳箱、扔球、提水桶等項目也納入關卡中。