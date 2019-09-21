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全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38聯合報 記者喻文玟╱即時報導

2019全國智慧製造大數據分析競賽經過1個月初賽競技，今天在東海大學體育館舉辦總決賽，57組團隊高手進入決賽，隊伍中更見去年奪冠的團隊也再次挑戰，各隊菁英大展身手要抱回首獎50萬大獎，更希望可奪下100萬元雙首獎殊榮。

東海大學表示，金本競賽總入圍名單，並將於10月2日在先進製造技術展進行頒獎典禮。

今年競賽以公私協力方式，創新學產研互動交流與學習成長的新模式，對國內學產研界在智慧製造大數據分析的實踐能量的提升，具指標性之意義。

今年競賽也一改以往虛擬數據為主，以業界出題、學界解題的模式，上銀科技、公準精密、東台精機、漢翔航空及儀科中心等產業界贊助競賽獎金，並提供真實業界數據，透過產業出題的方式，更具實用、應用性。

東海表示，企業提供真實業界數據給予競賽團隊分析，但真實資料具有機密性及隱私性考量，只能放在國網中心機房，無法下載到自身電腦，因此所有分析、建模以及測試作業都得在雲端上進行，和過往使用研究數據、資料存在電腦中的程序截然不同，也加深了競賽的困難度。

去年獲得大專與研究生首獎的「紅鯉魚綠鯉魚與驢」，是由2名交通大學電機工程系的學生組成，他們去年嘗試將音訊資料切割成好幾段，進而提高數據分布穩定度與信心測試的準確度，成功抱回大獎。，年競賽選手暴增，各方好手齊聚，又是一場激烈的競爭賽事。

東海校長王茂駿致詞時表示，面對AI時代的來臨，各項智能系統不斷推陳出新，造成產業AI人才的需求，1年半前即和亞馬遜AWS合作成立雲創學院，培育跨領域AI人才。今年是第2屆競賽，期勉在場參賽者能享受競賽的過程，發揮團隊精神和創新創意的能力。

行政院科技會報辦公室副執行秘書葉哲良表示，3、4年前有辦理這項競賽的想法，推動競賽最重要的三個要素：是找到實際的數據資料、找到錢和資源的投入及找到人才，前兩項要件感謝廠商的贊助與提供；第三項要件感謝東海大學和靜宜大學的資工系教師團隊。

今年入圍組數激增為去年2倍人數，初賽報名隊伍：共計142組，較去年成長28％，報名人數達600位：經過初賽激戰淘汰後：入圍組數從去年的30組增加到57組。優勝隊伍更有機會進入相關公司工作，為國內智慧製造大數據分析盡心力。

2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬...
2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬數據為主，以業界出題、學界解題的模式，更具實用、應用性。記者喻文玟／攝影
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2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬...
2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬數據為主，以業界出題、學界解題的模式，更具實用、應用性。記者喻文玟／攝影
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2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬...
2019全國智慧製造大數據分析競賽，百萬爭奪戰在東海大學，今年競賽也一改以往虛擬數據為主，以業界出題、學界解題的模式，更具實用、應用性。記者喻文玟／攝影
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