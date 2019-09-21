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秋行軍蟲不斷擴散 彰化縣府雇用植物醫師走入田間迎戰

2019-09-21 13:37聯合報 記者何烱榮╱即時報導

今年6月8日苗栗縣飛牛牧場首見秋行軍蟲入侵台灣的蟲蹤，如今全台淪陷，確認已落地無衍，到昨天為止全台發現的成蟲共860隻；彰化、南投兩縣尚未發現成蟲，彰化縣政府農業處不敢掉輕心，聘用2名植物實習醫師和監測員到田間巡檢，並提醒農民做好田間管理及防治秋行軍蟲害。

農業處農務暨植物保護科說，彰化縣到昨天有16處玉米田發現秋行軍蟲幼蟲，以芳苑最多，溪州、大城、埔鹽、和美、彰化、溪湖等多個鄉鎮市也有，尚未發現成蟲；農委會防檢局已正式公告，將秋行軍蟲列為「中華民國植特定疫病蟲害」第19種，通知各縣市全面進行田間監測與防治。

縣府除派出植物實習醫師和監測員每天到田間協助農民巡檢，本月25日將在埔鹽鄉舉辦秋行軍蟲防治講習活動。農業處說，目前在台灣發現秋行軍蟲以玉米、高粱為主，水稻尚未發現。

至於最近幾年席捲全台，嚴重危害荔枝、龍園果樹的荔枝椿象，防檢局正辦理預告作業中，應該會在今年底左右正式公告列為「中華民國植特定疫病蟲害」第20種。農業人員說，植物特定疫病害類似人的法定傳染病，若發現就應通報，並儘速撲殺與噴藥防治。

防檢局印製秋行軍蟲防治教戰手冊，指出秋行軍蟲另別名「草地貪夜蟲」，危害植物已達353種，主要以「禾本科」為主，台灣常見的水稻、玉米、高粱、盤固拉牧草、小麥、甘蔗；還有「菊科」的萵苣，及「豆科」落花生、大豆等。

秋行軍蟲的繁衍速度快，每天防檢局都接獲通報發現幼蟲和成蟲紀錄，本月18日全台發現成蟲共796隻，19日增為833隻，20日累計860隻，顯示秋行軍蟲不斷擴散中。

外來的秋行軍蟲成蟲攻陷台灣，只剩彰化、南投尚未發現。記者何烱榮／翻攝
外來的秋行軍蟲成蟲攻陷台灣，只剩彰化、南投尚未發現。記者何烱榮／翻攝
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今年6月間苗栗首見秋行軍蟲幼蟲後，如今確認全台淪陷。本報資料照片
今年6月間苗栗首見秋行軍蟲幼蟲後，如今確認全台淪陷。本報資料照片
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秋行軍蟲入侵台灣後，偏愛玉米。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府農業處實習植物醫師到芳苑玉米田間，監測有無秋行軍蟲蹤影。照片／縣府提供
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彰化縣政府農業處實習植物醫師到芳苑玉米田間，巡檢有無秋行軍蟲蹤影。照片／縣府提供
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外來的秋行軍蟲攻陷台灣，彰化縣在16塊玉米田發現幼蟲。記者何烱榮／翻攝
外來的秋行軍蟲攻陷台灣，彰化縣在16塊玉米田發現幼蟲。記者何烱榮／翻攝
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彰化縣政府業處人員下鄉向老農解說明如何辨識與防治秋行軍蟲。照片／縣府提供
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秋行軍蟲農民

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