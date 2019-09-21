921地震20年 世界佛教正心會埔里法會為災民祈福

2019-09-21 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



20年前在921地震震驚全台，奪走2454條生命，5萬0652間房屋全倒，埔里鎮死亡超過200人，房屋全倒半倒超過上萬戶。埔里鎮公所今天舉辦消災祈福法會，由世界佛教正心會上師恆性嘉措仁波且率弟祈福，希望國泰民安，也為眾生及九二一地震中罹難、受難的眾生祈福。

今天法會開始前，由世界佛教正心會打造行動佛殿車，駐錫南投地母廟，埔里鎮長廖志城、縣議員黃世芳、陳宜君等人先為20年前的受難眾生一同默禱一分鐘，氣氛莊嚴肅穆。

恆性嘉措仁波且說，921大地震一夕之間讓許多家庭妻離子散，天人永隔，這就是無常的道理，希望大家把握機會皈依三寶，把修行落實於生活當中。

廖志城說，感恩世界佛教正心會上師帶領這麼多的弟子一起到埔里為受難者祈福，讓人感恩、感動，祝福大家平安健康。前經濟部中部主任李祥山表示，20年前到中部勘災，地震後的滿目瘡痍，怵目驚心，20年後災區已經重新站起。

法會中，恆性嘉措仁波且帶領弟子與信眾們共同恭誦「佛說阿彌陀經」，下午及晚上舉行「撫慰人心音樂祈福藝文晚會」，邀請到薪傳舞蹈團，蜜桃太鼓團、南投惠兒舞蹈發展協會、南投米兒詩舞蹈團、觸動琴音樂團、賞鑫樂團、世紀鵠原民合唱團、水沙連社區大學流行有氧班、埔里客家協會等眾多表演者齊聚一堂，用用音樂舞蹈撫慰人心。